Dünya standartlarında üretilen metal soyunma dolabı talebi artıyor !

Gelişen küresel dünya ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hemen hemen her geçen gün yeni bir teknolojik gelişime ve ürünle karşılaşıyoruz. Dünya nüfusunun artması nedeniyle ve pandemi koşulları nedeniyle küresel bir talep artışı söz konusu olmaktadır. İnsan sayısının artmasına bağlı olarak , fabrikaların, eğitim kurumlarının, marketlerin, spor salonlarının, iş yerlerin, imalathanelerin hemen hemen tüm ticari kurumların sayısı gittikçe yükselmektedir. Elbette çalışan insan sayısını da göz ardı edemeyiz. Ticari kurumlarda çalışanlar mavi yakalı ve beyaz yakalı olarak ayrışmaktadır. Bedenen çalışan mavi yakalı işçiler, bir iş yerinde olmazsa olmaz bir unsurdur. Mavi yakalı personellerin ihtiyaçları da kanunlar açısından garanti altına alınmıştır. Çalışanların iş yerinde bir çok demirbaş ürüne ihtiyacı bulunur. Örnek olarak, personellerin elbiselerinin kilitli bir dolap içerisinde saklanma zorunluluğu. Bunun için bir çok farklı alternatif bulunur. Ama içlerinde en çok tercih edileni elbette metal soyunma dolabı modelidir. Çelik soyunma dolapları dkp sac levhalarından üretilir. Bir işyerinde en çok kullanılan metal dolap modeli olmaktadır. Mavi yakalı personeller günlük temiz kıyafetlerini bu dolap içerisinde saklar, cüzdan, ayakkabı, telefon gibi eşyalarını güvenle muhafaza eder. Metal elbise dolaplarında kilit olarak asma kilit tercih edilir. İsteğe bağlı olarak da şifreli kilit veya anahtarlı kilit de tercih edilebilir.

Dünya standartlarında üretilen çelik soyunma dolapları konusunda Türkiye çok önemli bir yere sahiptir. Avrupa, Asya, Balkanlar ve Arap coğrafyasına yakın olması nedeniyle tüm dünyaya çelik dolap ihracatı Türkiye tarafından yapılmaktadır. Ofislerde kullanılan çelik dolap modellerinden olan dosya dolabı ise raflı ve kilitli kapaklıdır. Güncel dosya dolabı modellerine https://www.enginmetaldolap.com/dosya-dolabi/ adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz. İçerisinde genellikle seyyar raf bulunur. Seyyar raflar yaklaşık olarak 50 kg ağırlık kapasitesine sahiptir. Ofis ve büro ortamında kullanılan en yaygın demir dolap modelidir. Klasörlerin saklanması, arşivlenmesi için kartoteks dolabı gibi modeller de yoğun olarak tercih edilmektedir.

Fabrikalarda kullanılan endüstriyel ürünler dayanıklı ve sağlam olması gerekmektedir. Bu ürünlere örnek olarak elbette takımların saklandığı, üzerinde çalışma imkanı sağlayan metal çalışma tezgahı modelleridir. Çekmeceli ve teleskopik raylı merkezi kilitli olan çalışma tezgahları, panolu, dolaplı, panjurlu gibi farklı modelleri de içinde barındırır. Metal kutu profillerden üretilen , kaynaklı veya demonte gibi farklı cins olan bu çalışma tezgahları , bir atölyenin en değerli ve en önemli demirbaşlarındandır. Ayrıca otomobil tamircilerinin, sanayi firmalarının kullandığı bir diğer model ise elbette tekerlekli kilitli çekmeceli takım arabası modelleridir. İçerisi dolu ve boş olarak satılan takım arabaları bir işletmenin mobilite konusunda en önemli unsurudur. Takımların kaybolması önlenir , işletme içerisinde çok rahat bir şekilde tekerlekleri sayesinde yer değiştirilmesi sağlanır.

İş ekipmanlarının fiyatları oldukça pahalıdır. Çalınma riski, kaybolma riski vb. sorunların önüne geçebilmek için güvenle muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bunun için çelik malzeme dolabı modelleri önemli bir alternatiftir. Malzeme dolaplarının bir çok modeli bulunur. İçerisi yalnızca raflı modeller veya içerisi çekmeceli, panolu, avadanlıklı modeller gibi bir çok model bulunur. Kalın dkp saçtan imal edilmesi gereken bu ürünler iş yeri için hayati öneme sahiptir.

Gelişen teknolojiyle birlikte bir çok metal dolap modeli ortaya çıkmıştır. Örneğin okullarda öğrencilerin ve fabrikalardaki işçilerin cep telefonlarının saklanması için cep telefonu dolabı modelleri gerekmektedir. Cep telefonu saklama konusunu metal cep telefonu dolabı modeliyle rahat bir şekilde çözebilirsiniz. İsterseniz anahtarlı kilitli , isterseniz elektronik kilitli olarak tercih edilebilir. Ayrıca temizlik malzemelerinin saklandığı çelik dolap modeli olan temizlik dolabı , içerisi raflı ve elbise askılıklı olarak üretilir. Fabrikalardaki temizlik personellerinin kullandığı bir üründür.

Günümüzde bir çok çelik dolap imalatı ve satışı yapan firma mevcuttur. Fakat iyi bir çelik dolap satın almak için bir takım özelliklere sahip firmalardan alışveriş yapılması gerekmektedir. Örnek olarak eski bir firma olması, ürünlerine garanti verilmesi, kaliteli bir işçilik ve 1.sınıf malzemelerle üretilmiş olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan firmalar ile alışveriş yaptığınız takdirde kazançlı çıkacaksınız. Engin Metal firması 50 yıllık imalat tecrübesiyle sektörün lider firmalarından biri olarak üretim hayatına devam etmektedir. İşletmeniz için en uygun çelik dolap modellerine https://www.enginmetaldolap.com/ adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Fabrikalarınıza uygun çelik dolap modelleri ve projeleri için güvenilir bir adrestir. Engin Metal Çelik Eşya firması gerek soyunma dolapları gerek dosya dolapları konusunda yarım asırlık tecrübesiyle , kaliteli işçiliğiyle müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.