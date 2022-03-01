PLATİN OTO’DAN İTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN CIVILCON SEMİNERLERİNE TAM DESTEK !

Toplumun her kesimine karşı duyarlı olmayı, sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı ilke edinmiş Platin Oto; bu kez de Civilcon’ un sponsorluğunu üstlenerek gençlerin yanında olduğunu gösterdi.

Sponsorluğunu üstlendiği gibi etkinliğin her aşamasında da çalışmalara dahil olan Platin Oto ekibinden; Bülent Saral Dalyan ve Şefik Saral Dalyan kardeşler verdikleri küçük demeçte gençleri üniversiteden, mesleklerinde en donanımlı şekilde mezun ederek hem ülkemizi hem de toplumumuzu çeşitli alanlarda kalkındırmayı hedefleyen böyle kutsal bir projenin içinde olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Civil Engineering Convetion (CivilCon), İTÜ Mühendisliğe Hazırlık Kulübünce, 2006 yılı itibari ile İnşaat Mühendisliği seminerleri adı altında aktif faaliyetler göstermeye başlamıştır. 2013 yılından beri de şu anki adı CivilCon ile faaliyetlerine devam etmektedir.

CivilCon tarafından bu yıl 17. düzenlenen seminerlerde güdümlenen yegâne amaç, mühendis adayı olan gençleri, alanlarında deneyimli insanlarla tanıştırmak, bu insanlardan bir şeyler öğrenmelerini sağlamak, öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürmek, eğitimlerini en donanımlı şekilde tamamlamaları için staj imkanları sunmak ve mezun oldukları zaman iş hayatına kendine güvenen donanımlı mühendisler kazandırmaktır.

CivilCon 2022’de 81 ilden katılımcıları misafir ederek, inşaat mühendisliği alanında verdiği 2 günlük seminere ek olarak 1 gün şantiye gezileri düzenleyerek bu seneki etkinlikleri geliştirip gençlere daha kapsamlı bir seminer sunmayı hedefliyor.

Şirkete ait websitesine ulaşmak için: www.platinoto.com.tr

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