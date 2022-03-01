MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Büyükşehir, Etkinlikler, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » 40. ULUSLARARASI  HANS GABOR BELVEDERE VİYANA ŞAN YARIŞMASI TÜRKİYE ELEMELERİ, FİNAL KONSERİ İLE SONUÇLANDI
40. ULUSLARARASI  HANS GABOR BELVEDERE VİYANA ŞAN YARIŞMASI TÜRKİYE ELEMELERİ, FİNAL KONSERİ İLE SONUÇLANDI


Uluslararası Şan Yarışmalarının arasında  prestijli bir yeri olan ve  gelecekteki  dünyaca ünlü sanatçıları keşfetmesiyle ünlü  Belvedere Şan Yarışması’nın Türkiye elemeleri,  dün akşam Kadıköy Süreyya Operası’nda yapılan Final Konseri ile sonuçlandı.

Uluslararası Belvedere Şan yarışmasının İstanbul elemelerinin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan ve  gençler adına çok değerli çalışmalar yapan, Bariton Sedat Öztoprak da barkovizyon gösterisiyle anıldı.  Birçok ülkede elemeleri yapılan yarışma, Kadıköy Belediyesi  ile  İstanbul Devlet Opera – Balesi desteği ve Beşiktaş Rotary Kulübü’nün sponsorluğunda gerçekleşti. 

Bu yıl da çok değerli jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Türkiye elemelerinde jüri,  İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdürü  Suat Arıkan,  İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski Baş Rejisör’ü Aytaç Manizade, Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ve Alman besteci – orkestra şefi Jury Everhartz’dan oluşuyordu. Konserde yarışmacılara piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.

Dereceye giren ve bu sene Letonya’da gerçekleşecek olan finallere gitmeye hak kazanan  dört yarışmacı; İpek Zehra Evre, Ceren Aydın, Marina Shakhdinarova ve Berk Dalkılıç olarak belirlendi. Finalist İpek Zehra Evre, ayrıca  Beşiktaş Rotary Kulübü tarafından verilen Bariton Sedat Öztoprak özel ödülünün de sahibi oldu.

Galeri
📆 28 Mart 2022 Pazartesi 10:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR