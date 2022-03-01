40. ULUSLARARASI HANS GABOR BELVEDERE VİYANA ŞAN YARIŞMASI TÜRKİYE ELEMELERİ, FİNAL KONSERİ İLE SONUÇLANDI

Uluslararası Şan Yarışmalarının arasında prestijli bir yeri olan ve gelecekteki dünyaca ünlü sanatçıları keşfetmesiyle ünlü Belvedere Şan Yarışması’nın Türkiye elemeleri, dün akşam Kadıköy Süreyya Operası’nda yapılan Final Konseri ile sonuçlandı.

Uluslararası Belvedere Şan yarışmasının İstanbul elemelerinin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan ve gençler adına çok değerli çalışmalar yapan, Bariton Sedat Öztoprak da barkovizyon gösterisiyle anıldı. Birçok ülkede elemeleri yapılan yarışma, Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Devlet Opera – Balesi desteği ve Beşiktaş Rotary Kulübü’nün sponsorluğunda gerçekleşti.

Bu yıl da çok değerli jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Türkiye elemelerinde jüri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdürü Suat Arıkan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski Baş Rejisör’ü Aytaç Manizade, Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı ve Alman besteci – orkestra şefi Jury Everhartz’dan oluşuyordu. Konserde yarışmacılara piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.

Dereceye giren ve bu sene Letonya’da gerçekleşecek olan finallere gitmeye hak kazanan dört yarışmacı; İpek Zehra Evre, Ceren Aydın, Marina Shakhdinarova ve Berk Dalkılıç olarak belirlendi. Finalist İpek Zehra Evre, ayrıca Beşiktaş Rotary Kulübü tarafından verilen Bariton Sedat Öztoprak özel ödülünün de sahibi oldu.

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