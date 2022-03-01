SATEN KUMAŞ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Bir süredir geri planda olan saten kumaş, geçen sezondan itibaren tekrar yükselişe geçti. Kaygan ipeksi bir yumuşaklığa ve parlak bir yüzeye sahip olan saten eskiden bu yana lüksün ve zarafetin simgesi olarak kabul edilmiş özel bir kumaş.

Birçok çeşidi bulunan saten kumaş genellikle kadınların özel gün ve davetlerde giyecekleri abiye elbiselerde ve gelinliklerde kullanılır. Bununla birlikte, gömlek, etek, pantolonlarda da kullanılan bu özel kumaşın yaygın olarak kullanıldığı bir başka alan ise kız çocuğu elbiseleri. Erkeklerde sadece özel günlerde gömlek ve nadiren pantolon ve ceketlerde kullanılan satenin bir başka yaygın kullanım alanı ise ev tekstili ürünleri. Perde, yatak örtüleri, döşeme kumaş olarak da eskiden bu yana tercih edilen saten kumaş çanta, kurdele, papyon, eşarp, fular, şerit gibi birçok alanda kullanılıyor.

Abiye giyimin önde gelen kumaş tedarikçilerinden Erler Tekstil, kurulduğu 1992 yılından bu yana koleksiyonlarında yer verdiği saten kumaşı bugün birçok çeşidi ile moda severlere ulaştırıyor. Erler Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncer Özvar’ın kumaş tanıtım videoları, piyasada bilinen saten kumaş türlerini ve özellikleri hakkında pratik bilgiler içeriyor. Erler Tekstil’in koleksiyonlarında yer alan Şantuk Saten, İpeksi Saten, Bosna Saten (Asetat), Bora Bora Saten, Marco Miotti Cady olarak bilinen Anver Saten kumaşlarının nasıl göründüğü hakkında fikir sahibi olmak isteyenler bu video serisine göz atabilir. Firmanın koleksiyonlarında yer alan diğer saten türleri arasında yer alan Diamond Saten, Bahama Saten ve İnce Mikro Likra Saten için ise erlerlumas.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

SATEN KUMAŞ TARİHÇESİ

Saten kumaşın ortaya çıkışı tıpkı ipek gibi Çin’di. Başlarda sadece ipekle yapılıyordu. Adını ise Çin’in liman kenti Quanzhou için Arapların söylediği “Zaitun” sözcüğüne dayandığı tahmin ediliyor. Bir başka görüş ise Fransızca ‘satin’ sözcüğünden geldiğini söyler. Çin’den sonra Orta Doğu’da üretimi yapılan saten kumaşın Avrupa’da üretilmesi on ikinci yüzyılda İtalya’da başlar.

SATEN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Saten örgüsü, bir çözgü ipliğinin üzerinden dört veya daha fazla atkı ipliği veya bunun tam tersi bir atkı ipliği üzerinden dört veya daha fazla çözgü ipliği geçmesi ile karakterize edilir. Düz dokuma kumaşlardan daha esnektir. En dikkat çekici özelliği tek tarafı parlak, kaygan yüzeyli olmasıdır. Saten birçok düz dokuma kumaştan daha güçlüdür.Kırışıklığa dayanıklıdır.

SATEN KUMAŞ ÇEŞİTLERİ

Dokumada hangi elyafların kullanıldığına ve hangi tip saten örgüsünün tercih edildiğine bağlı olarak farklı saten kumaş türleri vardır. Antika, Atlas, Baronet, Charmeuse, Krep Saten, Düşes Saten, Messaline, Polisatin, Terlik saten litarütüre girmiş en önemli saten kumaş türleridir.

SATEN KUMAŞIN TEMİZLİĞİ

Sentetik elyaftan yapılmış satenler ve pamuktan yapılmış satenler yıkama talimatına uyarak elde veya makinede hasas döngüde yıkanabilirken, ipek satenler için kuru temizleme tercih edilmelidir. Saten kumaşı kurutmak için sıkılmaz, çünkü şeklini kaybedebilir. Kurutucu için de uygun değildir.

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