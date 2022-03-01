İBB’DEN, MÜZİK DOLU ÜCRETSİZ KONSER TAKVİMİ

İBB’nin ücretsiz mart ayı konserleri, şehri sanatla buluşturmaya devam edecek. İstanbul’un kültür sanat ve yaşam alanı Müze Gazhane, ay boyunca birbirinden sevilen isimleri İstanbulluların karşısına çıkaracak. İBB Orkestralar Müdürlüğü, Kartal’dan Başakşehir’e kadar İstanbul’un birçok ilçesinde konserler düzenleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mart ayın için şehrin farklı noktalarında ve Müze Gazhane’de ücretsiz konser programları hazırladı. İlgiyle beklenen etkinliklerin adresi Müze Gazhane, farklı tarz ve temadaki konserlerine hız kesmeden devam edecek. İBB Kültür Daire Başkanlığı’na bağlı Orkestralar Müdürlüğü, altı ayrı müzik türünden oluşan topluluğuyla, İstanbulluları ağırlayacak. Tangodan halk müziğine geniş yelpazede birçok eser, şehrin farklı noktalarında İstanbullularla buluşacak.

SANATIN KALBİ: MÜZE GAZHANE

Tarihin dokusunun mum ışığıyla aydınlandığı Hava Kararınca konser serisi, her Çarşamba Müze Gazhane ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Saat 20.00’de başlayacak konserlerde, 16 Mart’ta Esra Kayıkçı Trio, 23 Mart’ta Pentagram Akustik, 30 Mart’ta Dilek Türkan sahne alacak.

Yerin Altında konserleri, her Perşembe Müze Gazhane otoparkının -2. Katında, müziğin sevilen isimlerine ev sahipliği yapıyor. 17 Mart Perşembe günü saat 20.00’de iki sanatçı sevenleriyle buluşacak. Türk rap dünyasının en yeni ve başarılı isimlerinden Janset, rap formunu farklı müzikal altyapılarla süsleyen Kamufle sahne alacak.

Tarihin dokusunun müzikle birleştiği Müzede Akustik programında, her cuma birbirinden farklı sanatçılar etnik ve klasik tarzdaki müzik ve enstrümanlarıyla Müze Gazhane sahnesine konuk oluyor. 18 Mart’ta “Özgür Yılmaz” Enstrüman: Gitar ve 25 Mart’ta “6 4 2 Hane” Enstrüman: İnterdisipliner Performans (Resim & prodüksiyon) dinleyicileriyle buluşacak. Konserler, saat 20.00’de başlayacak.

Konserlerle ilgi bilgilere kultur.istanbul adresinden ulaşılabilir.

SEÇKİN PROGRAMLAR AY BOYUNCA SAHNEDE

Tutku, öfke, aşk duyguları dile özdeşleşen tango, İBB Oda Müziği Topluluğu yerli ve yabancı bestecilerden oluşan tango müzikleri repertuvarıyla seyircinin karşısına çıkacak. Hem müzikal hem görsel anlamda şölen yaratan İBB Bandosu, “Wind Band” temasıyla hazırladığı performanslarını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

“MASAL TADINDA ZEKİ MÜREN”

Takvimin ilgi çekici temalarından biri İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun “Masal Tadında Zeki Müren” konseri. Türkiye’nin “Sanat Güneşi” olarak bilinen Zeki Müren, kendisiyle özdeşleşmiş şarkılarla anılacak. Konserde ayrıca Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güven dayısıyla olan anılarını masalsı bir üslupla anlatacak.

AŞIK VEYSEL ANILACAK

Bir diğer dikkat çekici etkinlik ise İBB Türk Halk Müziği Topluluğu’nun ‘Aşık Veysel Türküleri’ konseri. Nitelikli icraları ve seçkin repertuvarı ile büyük beğeni toplayan topluluk, Anadolu topraklarının yetiştirdiği büyük ozan Aşık Veysel’i ölümünün 49. yılında, hafızalara kazınan türküleriyle anacak.

ABBA EFSANESİ DEVAM EDİYOR

İstanbul’un 32 yıllık orkestrası olan İBB Kent Orkestrası, ABBA Özel Programı ile sahnede. Orkestra, bir döneme damgasını vuran popüler grup ABBA’nın dilden dile dolaşan şarkılarını seslendirecek.

İBB Orkestralar Müdürlüğü mart ayı etkinlik programı şöyle:

14 MART PAZARTESİ

İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu “Türk Müziği’nde Doktor Bestekârlar” Konseri

Cemil Candaş Kültür Merkezi ŞİŞLİ / 20.00

15 MART SALI

İBB Bandosu “Wind Band” Konseri

Türkan Saylan Kültür Merkezi (Kardelen 1 Salonu) MALTEPE / 20.00

17 MART PERŞEMBE

İBB Oda Müziği Topluluğu “Tango Büyüsü” Konseri

Barış Manço Kültür Merkezi AVCILAR / 20.00

18 MART CUMA

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu “18 Mart Çanakkale Özel Programı” Konseri

Panorama 1453 Tarih Müzesi ZEYTİNBURNU / 19.00

19 MART CUMARTESİ

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu “Kadının Türküsü” Konseri

Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi FATİH / 20.00

22 MART SALI

İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu “Masal Tadında Zeki Müren” Konseri

Bülent Ecevit Kültür Merkezi KARTAL / 20.00

23 MART ÇARŞAMBA

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu “Âşık Veysel Türküleri” Konseri

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi KÜÇÜKÇEKMECE / 20.00

23 MART ÇARŞAMBA

İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu “Dünden Bugüne Musikî” Konseri

İBB Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezi ÜMRANİYE / 20.00

25 MART CUMA

İBB Oda Müziği Topluluğu “Tango Büyüsü” Konseri

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi GÜNGÖREN / 20.00

25 MART CUMA

İBB Kent Orkestrası “ABBA Şarkıları” Konseri

Caddebostan Kültür Merkezi KADIKÖY / 20.00

26 MART CUMARTESİ

İBB Türk Halk Müziği Topluluğu “Âşık Veysel Türküleri” Konseri

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi ESENLER / 20.00

26 MART CUMARTESİ

İBB Bandosu “Latin Müzikleri” Konseri

Başakşehir Kültür Merkezi BAŞAKŞEHİR / 20.00

31 MART PERŞEMBE

İBB Bandosu “Latin Müzikleri” Konseri

Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi BEYKOZ / 20.00

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