SUSKUN ERZURUM “ERZURUM’UN KURTULUŞ HAFTASI ANISINA”

Haline baktıkça yanar yüreğim,
Dostu bilmez, düşmanına âşık Erzurum,
Karanlıkta kalmak senin kaderin,
Milletin yoluna ışık Erzurum.
***
Gün geldi can verdin, vuruldun, vurdun,
Her kahrı, çileyi çeken Erzurum,
Ne bir sitem ettin, ne soru sordun,
Ta ezelden beri suskun Erzurum.
***
Sen bilmezsin hakkını aramayı,
Hakkını yiyene hayran Erzurum,
Sen bilmezsin derdine ağlamayı,
Seni dert edene düşman Erzurum.
***
Susma artık konuş, haydi cesaret,
Bir bir dertlerini anlat Erzurum,
Sen sustukça bil ki bitmez bu zillet,
Bütün kalpsizleri ağlat Erzurum.
***
“Sesini kes, sıranı sav” diyerek,
Kestin sesin, savdın sıran Erzurum.
Ağlamana bile müsaade etmeyerek,
Eylediler seni viran Erzurum.
***
Ne söylesem boştur iyi bilirim,
Her söze aldanıp, kanan Erzurum,
Sakın deme bu da benim kaderim,
Suskunluğu erdem sanan Erzurum.
***
Berhan der ki; sanadır gözyaşlarım,
Damarımda akan kanım Erzurum,
Ben seninle başlar, senle biterim,
Sevdamsın sen benim, canım Erzurum
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