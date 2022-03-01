SUSKUN ERZURUM “ERZURUM’UN KURTULUŞ HAFTASI ANISINA”

Haline baktıkça yanar yüreğim,

Dostu bilmez, düşmanına âşık Erzurum,

Karanlıkta kalmak senin kaderin,

Milletin yoluna ışık Erzurum.

***

Gün geldi can verdin, vuruldun, vurdun,

Her kahrı, çileyi çeken Erzurum,

Ne bir sitem ettin, ne soru sordun,

Ta ezelden beri suskun Erzurum.

***

Sen bilmezsin hakkını aramayı,

Hakkını yiyene hayran Erzurum,

Sen bilmezsin derdine ağlamayı,

Seni dert edene düşman Erzurum.

***

Susma artık konuş, haydi cesaret,

Bir bir dertlerini anlat Erzurum,

Sen sustukça bil ki bitmez bu zillet,

Bütün kalpsizleri ağlat Erzurum.

***

“Sesini kes, sıranı sav” diyerek,

Kestin sesin, savdın sıran Erzurum.

Ağlamana bile müsaade etmeyerek,

Eylediler seni viran Erzurum.

***

Ne söylesem boştur iyi bilirim,

Her söze aldanıp, kanan Erzurum,

Sakın deme bu da benim kaderim,

Suskunluğu erdem sanan Erzurum.

***

Berhan der ki; sanadır gözyaşlarım,

Damarımda akan kanım Erzurum,

Ben seninle başlar, senle biterim,

Sevdamsın sen benim, canım Erzurum