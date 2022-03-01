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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » SUSKUN ERZURUM “ERZURUM’UN KURTULUŞ HAFTASI ANISINA”
Ahmet Berhan Yılmaz
SUSKUN ERZURUM “ERZURUM’UN KURTULUŞ HAFTASI ANISINA”


Haline baktıkça yanar yüreğim,

Dostu bilmez, düşmanına âşık Erzurum,

Karanlıkta kalmak senin kaderin,

Milletin yoluna ışık Erzurum.

***

Gün geldi can verdin, vuruldun, vurdun,

Her kahrı, çileyi çeken Erzurum,

Ne bir sitem ettin, ne soru sordun,

Ta ezelden beri suskun Erzurum.

***

Sen bilmezsin hakkını aramayı,

Hakkını yiyene hayran Erzurum,

Sen bilmezsin derdine ağlamayı,

Seni dert edene düşman Erzurum.

***

Susma artık konuş, haydi cesaret,

Bir bir dertlerini anlat Erzurum,

Sen sustukça bil ki bitmez bu zillet,

Bütün kalpsizleri ağlat Erzurum.

***

“Sesini kes, sıranı sav” diyerek,

Kestin sesin, savdın sıran Erzurum.

Ağlamana bile müsaade etmeyerek,

Eylediler seni viran Erzurum.

***

Ne söylesem boştur iyi bilirim,

Her söze aldanıp, kanan Erzurum,

Sakın deme bu da benim kaderim,

Suskunluğu erdem sanan Erzurum.

***

Berhan der ki; sanadır gözyaşlarım,

Damarımda akan kanım Erzurum,

Ben seninle başlar, senle biterim,

Sevdamsın sen benim, canım Erzurum

📆 07 Mart 2022 Pazartesi 13:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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