TRİKONUN ALTIN YILI

Triko örmeler, içinde bulunduğumuz 2021/22 Sonbahar-Kış sezonunda başlayan ve muhtemelen önümüzdeki bahar ve kış aylarında devam edecek ana trendlerden biri. Nostaljik bir yanı da olan bu ana akımda, sezonun olmazsa olmazı kabul edilen renkli süveterler, farklı dokulara sahip hırkalar veya düşük omuzlu ‘owersize’ kazaklar güçlü bir stil parçasına dönüşüyor. Yine aynı şekilde vücudu saran tek parça giysileri tanımlayan ‘bodycon’ elbiseler, ikili-üçlü takımların triko yorumları, bel hizasında biten yaratıcı ‘crop-top’ üstler ve etekler bu sezon neredeyse her koleksiyonda kendine yer buldu. Yepyeni örgü teknolojilerinin dikkat çektiği triko giysilerde, kuşgözü, kablo, ‘leno’ veya klasik triko desenlerine kadar her çeşit doku ve desen yer alırken, özellikle mont ve hırka gibi dış giyim ürünlerinde başta süet olmak üzere trikonun farklı materyaller ile birlikte kullanımı da görülüyor.

Baxana’da Avantajlı Trikolar

‘Online’ Alışverişe Yeni Bakış Açısı mottosuyla hayata geçirilen e-ticaret platformu baxana.com ’un kadın giyim kategorisinde yer alan trikolar, sezon sonu fiyat avantajıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan. Sıcak yaz günleri hariç yılın büyük bir bölümünde kullanılabilecek triko grubunda baxana.com’un iş birliği yaptığı markalar arasında yer alan Okcu ’nun günlük kullanıma yönelik ürettiği elbise, kazak, bluz, süveter ve tunikler bulunuyor. Rahat ve konforlu oluşlarının yanı sıra pratik ve kolay kullanımı ile kadınlar tarafından tercih edilen triko ürünler, doğru parçalarla eşleştirildiğinde güçlü bir stil parçasına da dönüşebiliyor. Genel olarak günlük ve ofis giyim için düşünebilecek baxana triko grubunda yer alan kimi özel parçalar kullanılan materyal ve tasarım detayı ile özel günler için de kullanılabilir. Pamuk, viskon ve yün gibi doğal elyafların yanı sıra akrilik, sim gibi karışımlarla imal edilen trikolara yer veren koleksiyon, farklı renk ve tasarım seçeneğinin yanı sıra geniş beden skalasına sahip.

Trikolar Nasıl Kombin Edilmeli?

İki ya da üç parça triko elbiseleri bir fular, takı, renkli çorap ve kalın topuklu ayakkabılar ile kolayca kombin yapabilirsiniz. Ama etkileyici bir stil istiyorsanız, ‘owersize’ kazağınızı bol bir pantolonla veya çan etekle eşleştirmeyi deneyin. Triko elbiselerin uzun çizme ve aynı renkte kalınca bir kemerle birlikte giyilmesi her zaman iyi bir etki yaratmıştır. Yine aynı şekilde ‘crop top’ üstüne alacağınız triko hırka, tişört üzerine giyeceğiniz süveterle bahar günlerinin en ‘cool’ görüntüsüne sahip olabilirsiniz. İnce trikoları ceketlerin içine, tunikleri ise dar bir pantolon veya taytın üzerine giyinip ‘casual’ bir şıklık yakalaya bilirsiniz. Trikolarla birlikte her tür takı kullanabilirsiniz; fakat doğal taşlar ve ahşap takılardan şimdilik uzak durun. Bunun yerine parlak büyük taşlı bir broş veya metalik parıltıları olan sallantılı küpeler ile trikonun evcimen uysallığını kırıp güncel bir stil elde edersiniz.

Trikoların Temizliği

Çok sevilerek alınıp, ilk yıkamada küçülen veya tiftiklenen giysilere daha çok triko ürünlerde rastlanılır. Çünkü triko, suyun sıcaklığından, yıkama programına ve deterjana kadar yıkama yapılırken en hassas olunması gereken ürünler arasında yer alıyor. Dolayısı ile giysinin etiketindeki yıkama talimatına mutlaka dikkat edilmeli. Riske girmek istemeyenler için kuru temizleme tavsiye en garanti temizleme yöntemi.

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