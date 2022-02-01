Uzmanı Uyarıyor: Sigara İçmek Kalp Hastalığından Ölme Riskini Üçe Katlar!

9 Şubat sigarayı bırakma günü dolayısıyla İstanbul’un tanınan ve sevilen doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk’e mikrofon uzattık…

9 Şubat sigarayı bırakma günü dolayısıyla İstanbul’un tanınan ve sevilen doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk’e mikrofon uzattık…

Çok kesin şekilde tekrarladı;Kalp hastalığına bağlı ölümlerin %30‘u sigaradan kaynaklanıyor. Sigara, kardiyovasküler morbidite ve mortalite için önemli bir risk faktörüdür ve dünyada önlenebilir ölümlerin önde gelen nedeni olarak kabul edilmektedir.Ayrıca Covid-19 pandemi ile mücade sürecindeyiz.

Orta yaşlı kardiyovasküler ölümlerin% 25’i sigaraya bağlanabilir. Avrupa Kardiyoloji Derneği sigara içmenin 35 ila 69 yaşları arasındaki erkeklerde kardiyovasküler ölümlerin% 28’ine ve aynı yaştaki kadınlarda% 13’üne neden olduğunu bildirdi

Sigara, koroner kalp hastalığı, iskemik inme, periferik arter hastalığı ve abdominal aort anevrizması dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalığın en önemli nedenleri arasındadır.Aynı zamanda, belirli kanser türlerinde artmış risk ile ilişkilidir ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının başlıca nedenidir.Sigara içmek ister aktif ister pasif olsun, artmış oksidatif stres, hemodinamik ve otonomik değişiklikler, endotel disfonksiyonu, tromboz, inflamasyon, hiperlipidemi veya diğer etkiler gibi bir dizi birbirine bağlı süreç yoluyla kardiyovasküler hastalığa neden olabilir.Küçük miktarlara maruz kalmak bile ;örneğin ara sıra sigara içmek, pasif içicilik , günde birkaç sigara zararlı sonuçlara yol açmak için yeterlidir.

Sigara dumanı, kardiyovasküler fonksiyon üzerinde zararlı etkileri olan 4000’den fazla kimyasal madde içerir.

Bunlar arasında nikotin, karbon monoksit (CO), oksidatif gazlar, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, karboniller, butadien, mineraller, karbon disülfür ve benzen bulunur.

Vasküler Fonksiyon

Tütün dumanına kronik maruz kalmanın endotel fonksiyonunda patolojik bir değişikliğe yol açtığını belgeleyen çok sayıda yayınlanmış veri vardır. Endotel disfonksiyonuna metabolik (dislipidemi), çevresel (sigara) ve fiziksel (arteriyel hipertansiyon) faktörler veya patolojik durumları tetikleyen inflamasyon neden olabilir. Endotelyum, antikoagülan ve prokoagülan mekanizmalar, büyüme faktörleri ve büyüme inhibitörlerinden kaynaklanan vazodilatör ve vazokonstriktif maddeler arasında bir dengesizlik ile karakterizedir.

Normal koşullar altında, insan vücudunda dolaşan serbest radikaller savunma mekanizmalarıyla etkisiz hale getirilir. Ancak sigara gibi zararlı faktörlere aşırı maruz kalma nedeniyle kandaki konsantrasyonları büyük ölçüde artarsa, düzenlenemezler ve hücreleri yok eden tehlikeli mutasyonlara neden olabilirler. Bu durumlarda oksidatif stresin ortaya çıktığı görülür. “Oksidatif stres” terimi, reaktif oksijen türlerinin (ROS) kimyasal veya metabolik üretimine yol açan hücre içi ve hücre dışı koşulların toplamını ifade eder. Duman esas olarak iki durumda bulunur: gaz (CO içerir) ve katı (katran). Her iki durumda da, büyük miktarda serbest radikal içerir.YANİ sigarayı hemen şimdi bırakın!

Hocamıza verdiği bilgiler için teşekkür ederken hepinize sağlıklı bir yaşam için dumansız yaşam öneriyoruz.