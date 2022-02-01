MUSTAFA BİLGİN’İN KARİKATÜR ALBÜMÜ ÇIKTI

Kadıköylü karikatür sanatçısı Mustafa Bilgin’in “Hayat Sanat Durumlar Anlar” adlı karikatür albümü,

Kaynak Yayınları’ndan çıktı.

“Bildik Şeyler”den sonra gelen söz konusu albüm 88 sayfa olup, tamamı renkli ve kuşe kağıda basıldı. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Bilgin, “Gülmeceden vazgeçmemeli.

Cenneti hak edenler, bana göre dünyayı da cennete çevirmeye gayret edenlerdir” şeklinde konuştu.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan Mustafa Bilgin, “Hayat Sanat Durumlar Anlar”

başlıklı albümün önsözünde ise şöyle diyor: “Daha çok yarışmalarda, sergilerde karşılaştığımız yazısız

karikatürün, insanın yaşadığı her coğrafyada, üzerinden on yıllar geçse de anlamını yitirmemesi gibi bir güzelliği vardır. Evrensel kimlik kazanmış bu tür karikatürleri insanın çerçeveletip duvara asası gelir.

Yazılı karikatür gibi esprisini hazırlop sunmaz, okuyucusundan, izleyicisinden düşünsel katılım

gereksinir, böylece ‘sanat yolculuğunu’ tamamlar.”

‘Hayat Sanat Durumlar Anlar’ karikatür albümünü seçkin kitap mağazaları ve kitap satış sitelerinden

temin etmek mümkün.

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Mustafa Bilgin kimdir?

1962 Bingöl doğumlu. 1979 yılından bu yana karikatürle uğraşıyor. İlk karikatürü Çarşaf Dergisi’nin

‘Karikatür Okulu’ sayfasında yayımlandı. Çeşitli dergilerde ve gazetelerde karikatürleriyle yer aldı. İki

kişisel sergi açtı, ayrıca çok sayıda karma sergiye katıldı. Ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarında ödüller kazandı. Çizgi film ressamı ve yapımcısı olarak uğraş verdi. 10 yıl Cumhuriyet, 3 yıl Aydınlık Gazetesi olmak üzere neredeyse her gün çizdi. Karikatürcüler Derneği üyesi.

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