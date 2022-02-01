Kara Taşımacılığı Nedir, Avantajları Nelerdir?

Karayolu üzerinden istenilen yere ticari malların bir zaman kaybı meydana gelmeden ulaştırılmasına kara taşımacılığı denilmektedir. Bu noktada ürünlerin teslimatı gerçekleştirilmektedir. Bu teslimatlar ise müşterilerin depolarına direkt olarak teslim edilmektedir. Dolayısıyla kullanıcılar açısından cazip avantajlar sağlamaktadır. Karayolu taşımacılığında bazı önemli olan hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar arasında ise; terminaller, alternatif güzergahlar, gümrük merkezleri ve kuralları yer almaktadır. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası kurallarda oldukça önemlidir. Karayolu taşımacılık, lojistiğin ana taşıma yöntemi olarak karşınıza çıkmaktadır. Dolayısıyla diğer taşıma yöntemlerine de zemin hazırlamaktadır. Bu doğrultuda güvenli, ekonomik ve zamanınında yüklerin taşınması mümkün olmaktadır.

Karayolu Taşımacılığı Özellikleri ve Avantajları Nelerdir?

Yüklerin karayolu yardımı ile yükleme noktasından varış noktasına fiziksel olarak taşınması karayolu nakliyedir. Kara nakliyenin özellikleri doğrultusunda sağladığı avantajlar bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan kara taşımacılığı yönteminde araçlar arasında herhangi bir aktarma işlemi yapılmamaktadır. Tek bir araç yardımı ile taşıma işlemi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla kısa mesafeli olan yollarda daha hızlı bir taşıma yapılmasına olanak tanımaktadır. Aynı zamanda ekonomik açıdan da avantaj sağlamaktadır. Kara taşımacılığında kapıdan kapıya teslimatın yapılabilmesi mümkündür. Böylece daha kolay ürünler nakliye edilebilmektedir. Bu doğrultuda istenilen yerde yükleme ve boşaltma işlemi gerçekleştirilmektedir. Kolay bir teslimatın sağlanması da her açıdan avantajı beraberinde getirmektedir. Kara taşımacılığında bekleme konusundaki aksaklıklar oldukça az yaşanmaktadır. Bu durumda da diğer taşıma yöntemlerinin bir adım önüne geçebilmektedir. Bunun yanı sıra bu taşıma türünde çıkış ve varış zamanı rahat şekilde ayarlanabilmektedir. Bu çerçevede hızlı bir servis imkanı sunulmaktadır. Farklı hacimlere sahip ürünlerin kara taşımacılığı ile nakliyesinin gerçekleştirilebilmesi de mümkündür. Burada ürünün ağırlığı doğrultusunda araç seçimi gerçekleştirilerek taşıma işlemi yapılmaktadır. Ayrıca daha sık ve düzenli serfler karayolu ile oluşturulabilmektedir. Kısacası esnek yapısı ile pek çok avantajı kullanıcılara sunmaktadır. Aynı zamanda tamamlayıcı olarak diğer taşıma yöntemlerine de kara taşımacılığının entegre edilmesi söz konusudur.

Kara Taşımacılığında Kullanılan Araçlar Nelerdir?

Yükün niteliği doğrultusunda kara taşımacılığında farklı araç tipleri kullanılmaktadır. Bu araçlar arasında ise; tanker, kamyon, çekici, treyler ve römork yer almaktadır. Yurt içi ve yurt dışı yük taşımasında bu araçlardan yararlanılarak teslimat gerçekleştirilmektedir. Genel olarak 800 kiloya kadar olan yükler küçük araçlar ile taşınmaktadır. 1400 kiloya kadar orta araçlar ve 2000 kiloya kadar büyük araçlar ile kara taşımacılığının gerçekleştirilmesi söz konusudur. Dorse olarak da adlandırılan treyler, motorlu bir taşıt yardımı ile çekilmektedir. Treyler, taşıyacak olduğu yükün özellikleri doğrultusunda tasarlanmaktadır. Ayrıca minimum bir dingili bulunmaktadır. En fazla kullanılan treyler çeşitleri ise; jumbo treyler, semi treyler ve optima treylerdir. Bilhassa tehlikeli maddelerin taşınmasında ise, tankerlerden yararlanılmaktadır. Bu araçların standart bir boyutu bulunmamaktadır. Bir diğer kara taşımacılığında kullanılan treyler ise, frigorifik treylerdir. Bu araçlar belirli bir ısısı bulunması gereken ürünlere özel dizayn edilmiştir. Bu doğrultuda ürünün formunda bir bozulma meydana gelmeden taşıma işlemi gerçekleştirilmektedir. Böylece ürün tazeliğini muhafaza edebilmektedir. Bu araçların sahip olduğu en mühim özellik ise ısı geçirmemesidir. Aynı zamanda sızdırmazlık özelliğine de sahiptirler. Genel olarak gıda sektöründe sıklıkla frigorifik treylerden yararlanılmaktadır. Her türlü kuru ve saç yüklerin taşınmasında ise, tenteli treyler kullanılmaktadır. Kendi içerisinde isimlere ayrılan bu treyler sayesinde ürünlerin taşımacılığı gerçekleştirilmektedir. Senelerdir elde ettiği deneyim ve güçlü altyapısı ile beraber Sertrans güvenli ve ekonomik bir karayolu hizmeti sunmaktadır. Sizler de SerTrans ile hemen iletişime geçerek, karayolu taşımacılığının sağladığı avantajlardan kolayca yararlanabilirsiniz.

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