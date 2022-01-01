Taktik dehası Torrent

Fatih Terim sonrası sözde ‘taktik dehası’ olarak Galatasaray’ın teknik adamlığına getirilen Torrent, ‘olmayan kariyerine’ kara leke sürmeye devam ediyor. Tuzlaspor’la yapılan hazırlık maçı GS TV’den yayınlanmadı. Buna sebep ise, Torrent bu maçta taktik çalışması yapacakmış. ‘Çakma Guardiola’nın bu müthiş taktik çalışması sonrası Galatasaray Tuzlaspor’a 6-2 yenildi. Maçın GS TV’den yayınlanmaması da isabetli olmuş. Torrent’e sormak lazım: Çok değil bundan 2, 2 buçuk ay önce Marsilya’yı sahaya gömen Galatasaray, nasıl oldu da bu hale geldi.? Ve Alanyaspor maçına Tuzlaspor taktiği ile mi çıkacaksınız?

Galatasaray nasıl düzelir?

Transfer dönemi bitti, bitecek ortada hala biten bir transfer yok. Beğenilmeyen rahmetli Mustafa Cengiz döneminde bile devre arası flaş transferler yapılmıştı. Başkan Burak Elmas’ın takımı kurtarmak adına bir reçetesi falan da yok. Kulübün başında kaldığı sürece Galatasaray düzlüğe çıkmaz. Yaşanan süreci göz önünde bulundurup taraftarın da sesine kulak verip istenmediğin yerde durma, istifa et sayın başkan. Galatasaray’ın reçetesi Fatih Terim’in başkanlığından geçiyor. Hocanın Galatasaray’a başkan olması emin olun birçok sorunu çözecektir. Teknik adamlıkta yaptıkları ortada, durum böyleyken Galatasaray acilen seçime gitmelidir.

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