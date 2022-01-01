TERCİH SENİN…

Bir toplumda namuslu olmak, dürüst olmak, ahlaklı olmak, yalan söylememek, adil olmak, insan haklarına saygılı olmak gibi her insanda normalde olması gereken, insanı insan yapan değerler erdem, üstünlük olarak kabul ediliyorsa o toplumda yozlaşma, çürüme başlamış demektir.

Çünkü böyle bir durumda ne kadar kötü huy, insanı insanlıktan çıkaran kötü özellik varsa normalleşmiş ve toplumun çoğunluğu asla olmaması gereken bu özellikleri taşıyor demektir.

Kendi inanç sistemimizden baktığımızda da insanı insan yapan bütün bu özellikler eşref-i mahlûkat olan insanın fıtratına, Allah tarafından, yaratılırken yerleştirilmiş özellikler olduğu ve mutlak olana yani Allah’a dayandığı için, ister inansın, ister inanmasın, bütün insanlarda zaten var olan değerlerdir.

Gerisi tercihtir; iyi olmak veya kötü olmak arasındaki tercihi insanların vicdanı, yüreği, aklı belirler.