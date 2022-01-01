TURİZM CENNETİ AYVALIK’IN SİLUETİNİ BOZAN BİNALAR NE OLACAK?

İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği organizasyonu ile İstanbul’da yayın yapan gazeteler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından ağırlandı.

İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği organizasyonu ile İstanbul’da yayın yapan gazeteler Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından ağırlandı.



Adrina Termal Health & Spa Hotel’de 62 gazetecinin katıldığı ziyarette basın mensupları ile bir araya gelerek toplantı düzenleyen Yücel Yılmaz Balıkesir ile ilgili genel bilgiler verdi. Gazetemizin Ayvalık Sahilde bulunan ve silueti bozan yüksek katlı binalar ile ilgili bir adım atılacak mı sorusuna Başkan Yücel Yılmaz Yılmaz “Ayvalık’ta tarihi dokuları bozan binalarla ilgili tasarrufunun ne olduğunun sorulması üzerine “Denizden baktığınızda eski mistik evleri engelleyen 8 tane bina var. Biz onları kamulaştırarak tarihi dokunun tamamen görünmesini istiyoruz. Kamulaştırma isteğimizin malikler tarafından da olumlu karşılanacağını umuyoruz” dedi.

Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Genel Sekreter Mustafa Küçükkaptan’a bu büyük organizasyon için teşekkür ediyoruz. Bu 3 gün içerisinde Balıkesir’in birçok noktasını ziyaret edecek ve bilmediklerimizi öğreneceğiz” ifadelerine yer verdi.



İstanbul Gazete TV ve İnternet Habercileri Derneği Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın ardından konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz

şehrin milli mücadelede Balıkesir’in rolünden şehirdeki tarım ve hayvancılığa, bölge kültüründen ekonomisini ve bölgenin bilinmeyenlerini gazeteciler ile paylaştı.



Ayvalık’ın görüntüsünü bozan yüksek binalar ile ilgili de soruyu yanıtlayan Yılmaz “Şu an Ayvalık’ta denizden şöyle bir baktığınızda o mistik evleri engelleyen 8 tane bina görürsünüz. Bu binalar o günün şartlarıyla ‘Burası Alsancak olacak.’ diye davul zurnayla yapılmış. Şimdi betonun o tarihi binalar içerisinde görüntüsü ne kadar kötü. Biz onları kamulaştırarak tarihi dokunun tamamen görünmesini istiyoruz. Projeyle ilgili bütçemiz hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile de görüştük. Bu binalar buraya yakışmıyor.” dedi.

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