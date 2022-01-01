301 Yönlendirmesi Nedir? Neden Yapılmalıdır?

301 yönlendirmesi, web sitesi ziyaretçileri için başlangıçta istedikleri URL kaldırıldığı zaman canlı bir URL’ye göndermenin farklı ve faydalı bir yoludur. Yönlendirme, artık ihtiyaç olmayan sayfa ile alakalı veya benzer sayfayı işaret etmelidir. Bu durum, aktif ziyaretçiler için iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar ve herhangi bir geri bağlantı değerinin olması gerektiği şekilde yönlendirildiği ve aynı zamanda eski sayfayla birlikte kaybolmadığı anlamına gelir.

301 Yönlendirmesi Ne Anlama Geliyor?

301 yönlendirmeleri ‘301’ ya da ‘301 Kalıcı Olarak Taşındı’ olarak görülebilir. Sayfanın barındırıldığı sunucudan URL’yi isteyen tarayıcılara verdiği yanıtı gösteren bir HTTP yanıt durum kodudur. 301 durum kodları doğası gereği kötü değildir, sadece istenen sayfanın bir başkasına yönlendirildiğini belirtirler ve bu yönlendirme tarayıcının hizmet ettiği sayfa olacaktır.

Aslında, bir 301 yanıtı almak, site mimarinizi düzenli tutarak iyi bir iş çıkardığınız anlamına gelebilir. Ziyaretçilerin alakasız veya bozuk sayfalara girmesini engeller.

301 Yönlendirmeleri Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Bir sayfa artık alakalı ve kullanışlı olmadığı zaman veya kaldırıldığında 301 yönlendirmeleri kullanılmalıdır. Ayrıca, URL’lerin daha yeni ve daha temiz sayfalarda düzenlenen sitelerde yeniden oluşturma işlemleri için de sanıldığından çok daha değerlidirler. Web sitenizi yeniden oluşturma işlemi yapılırken aynı kalmayacak olan eski URL’leri yeniden yönlendirmek çok önemlidir.

Kullanım durumları:

Yeni bir etki alanına geçişlerde,

Dinamik URL’leri temizleme ve bunları daha kısa arama motoru sürümlerine yönlendirme,

Yinelenen içerik sorunlarının önlenmesi için kullanılabilir.

301 Yönlendirmesi Neden Yapılmalıdır?

301 yönlendirmesi yapmak, SEO için çok önemlidir. İnternet siteniz için artık kullanılmayacak olan sayfaları 404 hatası almamak için 301 yönlendirilmesi yapılmalıdır.

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