Gazeteci Aydoğan, Cumhurbaşkanı Danışmanlarını ziyaret etti

AYÇA Haberleşme ve Yayıncılığa bağlı A Haber Ajansı’nın Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda Dünya Basın Federasyonu Üyesi olan Gazeteci Ferhat Aydoğan Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Baş Danışmanlarından Maksut SERİM ve Ayhan OGAN’ı makamında ziyaret etti.

Külliye ye gelerek Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Maksut SERİM ve Ayhan OGAN ile bir araya gelen Gazeteci Ferhat Aydoğan yaptıkları hizmetleri yakından takip ettiğini ve başarılı çalışmaları ile gurur duyduğunu ifade ederek misafirperverliklerinden dolayı da baş danışmanlara da teşekkür etti.

Aydoğan ziyaret esnasında Hizmet Anısına Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Maksut SERİM ve Ayhan OGAN’a hizmet anısına birde onur Plaketi takdim etti.

MAKSUT SERİM KİMDİR…!

Maksut Serim Kimdir? Kocaeli ilinde 1955 yılında doğan Maksut Serim, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1977 ila 1998 yıllarında Vakıfbank’ta sırasız bir şekilde Genel Müdür Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Amir, Şef ve memur olarak çalışan Serim, 2003 ila 2016 yıllarında Başbakanlık (mülga) kurumunda Başbakanlık Başmüşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlerini yürütmüştür.

Maksut Serim, hâlihazırda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini sürdürürken, aynı zamanda 2017-Haziran döneminden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Başbakanlık Örtülü Ödeneği’nin 12 yıldır başında bulunan isim, Maksut Serim…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Örtülü Ödeneğin başına getirilen ve aralıksız olarak görev yapan Maksut Serim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kara kutusu olarak biliniyor.

AYHAN OĞAN KİMDİR..!

Oğan, 10 Eylül 1966 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. İlkokulu, Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulunda, ortaokulu Kadı Burhanettin Ortaokulu’nda tamamlayan Ayhan Oğan, lise öğrenimini Kayseri Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde okumak üzere İstanbul’a gitti. 2. Sınıftan sonra dönemin şartları gereği öğrenimine ara vererek iş hayatına atıldı. 2012 yılında AK Parti hükümeti tarafından kurulan Akil İnsanlar heyetinde Doğu Anadolu Grubunun sekreterliğini yürüttü.

1986 yılında ara verdiği üniversite eğitimine çıkarılan af tasarısıyla beraber halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam etti.

İyi derecede Rusça bilen Ayhan Ogan, evli ve üç çocuğu vardır.

Ayhan Oğan, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve devam etmektedir. Halen Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı kurulunda İcra Kurulu Üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

Ayhan Oğan, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Kayseri milletvekilliği aday adayı oldu, ancak aday listesine giremedi. Sonrasında aynı partinin Mayıs 2015’ye yapılan 2. Olağanüstü Kongresi’nde halen sürdürmekte olduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçildi.

4 Ağustos 2017 tarihinde CNNTürk’te katıldığı programda CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın OHAL ile ilgili sözlerine karşılık olarak “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadesini kullandı.