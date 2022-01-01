İstanbul’da aşırı hız yapan sürücü park halindeki 3 araca çarptı

Ümraniye’de aşırı hız yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki üç araca çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de aşırı hız yapan sürücü park halindeki 3 araca çarptı – Tıkla İzle

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hızla ilerleyen BMW marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde park halinde olan araçlara çarptı. Bir galeriye ait olan araçlarda hasar oluşurken, araç sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“Gençler üç araca çarpmış”

Çevre esnaflarından Doğan Bal, “İçeride çalışıyorduk, bir ses geldi. Gençler park halindeki üç araca çarpmış. Gençlerden biri yaralıydı. Ambulans geldi götürdü. Bu hız konularında dikkatli olmak gerekiyor. Burada ölümlü bir kaza da olabilirdi” diye konuştu.