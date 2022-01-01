En iyi Beşiktaş dil kursu
American Time Beşiktaş dil okulu Beşiktaş’ın en başarılı dil kurslarından birisi olarak biliniyor. Oldukça köklü bir yapıya sahip olan Kurs Merkezi İstanbul içerisinde farklı birçok şubesi ile tercih ediliyor. 2008 yılında kurulmuş ve bugüne kadar birçok şubesiyle oldukça başarılı İngilizce eğitimi sunan American Time kurs merkezleri er düzeyde İngilizce eğitimi için imkan sağlıyor.
American Time dil okulları Beşiktaş şubesi ile bireysel olarak İngilizce eğitimi almak isteyen herkese kapılarını açıyor. Bireysel eğitimlerin yanında her tür kurum ve kuruluş için toplu olarak özel eğitim süreçleri pil anlayabiliyor. Bünyesinde görev alan Türk ve yabancı eğitmenler ile birlikte dünyaca geçerliliği olan en etkin eğitim metotlarını uyguluyor. Cognitive Learning Metodunun Ülkemizdeki ilk ve tek uygulayıcısı olan American Time başarı oranları ile ön plana çıkıyor.
En iyi Beşiktaş dil kursu dediğinizde birçok kişi American Time Beşiktaş şubesini öneriyor. Kurs Merkezi tarafından tamamlanan eğitimleri sonucunda yüksek başarı oranları ortaya çıkıyor. Bunun için en başarılı eğitmenler, teknolojik destekler, çeşitli materyaller ve başarısı kanıtlanmış metotlar kullanılıyor. Sizler de dil eğitimi için American Time Beşiktaş dil okuluna başvuru yapabilirsiniz. Kurs merkezini gezebilir eğitim alacağınız sınıflar hakkında detaylı olarak bilgi alabilirsiniz. Hangi eğitmenler ile çalışacağımızı öğrenebilir eğitmenlerinizle birebir iletişim kurabilirsiniz. Onların özgeçmişlerini ulaşabilir ve deneyimlerini dinleyebilirsiniz. Eğitim sürecinde eğitimden sonra sizlere sağlanacak olan tüm desteklerden haberdar olabilirsiniz. Seviye belirleme sürecinin ardından ulaşmak istediğiniz İngilizce düzeyine gelebilmeniz için ne kadar bir süreye ihtiyacınız olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz.
Neden Amerikan Time Beşiktaş’ı seçmeliyim
American Time Beşiktaş oldukça köklü ve başarılı İngilizce kurs merkezlerinden birisidir. İstanbul’un en Merkezi konumlarından birisinde yer alan Kurs Merkezi tüm öğrencileri için çok önemli avantajlar sunmaktadır. Vermiş olduğu başarılı eğitimler ve sunmuş olduğu bu avantajlar en iyi İngilizce kursu araştırmalarında ön plana çıkmaktadır.
- Öncelikli olarak American Time Beşiktaş Avrupa Dil Portfolyosuna sahip olan kurs merkezlerinden birisidir. Avrupa dil Portfolyosu tüm Avrupa’da ve çeşitli ülkelerde geçerli olan çok önemli bir sertifikadır. Bu sertifikaya sahip olan herkes eğitim veya iş sürecinde İngilizce seviyesini sunmaktadır. American Time Beşiktaş şubesinden alacağınız İngilizce eğitiminden sonra sahip olduğunuz Avrupa dil portfolyosu ile Tüm Avrupa ülkelerinde herhangi bir sınav veya kursa tabi olmadan İngilizce bilginizi ispat edebilirsiniz.
- American Time Beşiktaş bünyesinde %100 İngilizce öğrenme garantisi ile eğitime başlayabilirsiniz. Eğitim Kurumu tüm öğrencileri için %100 öğrenme garantisi sunmaktadır. Eğer eğitim süresince tüm dersleri aktif olarak katılmış ve bir devamsızlık göstermemiş iseniz, buna rağmen kurs bitiminde gerekli başarıyı yakalayamıyor iseniz, American Time Beşiktaş tarafından verilen öğrenme garantisi kapsamına girebilirsiniz. Tüm dersleri devam etmesine rağmen kur bitiminde gerekli başarıyı yakalayamamış olan tüm kursiyerlere aynı kur ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
- American Time Beşiktaş telafi ders imkanı ile kursiyerlerini destekleyen bir kurumdur. Almakta olduğunuz dil eğitimine farklı birçok neden de mazeret bildirerek katılamadığınızda 4 saate kadar telafi imkanından faydalanabilirsiniz. Böylelikle katılım sağlayamadığınız derslerin telafisi ne alarak sürece eksiksiz bir şekilde devam edebilirsiniz.
- En iyi dil kursu olarak bilinen American Time Beşiktaş Kurs Merkezi başarılı bir eğitim süreci için gerekli olan tüm kriterleri en ince detaylarına kadar uygulamaktadır. Kurs merkezinde eğitim verilen her bir sınıf için maksimum 8 kursiyer alınmaktadır. Maksimum 8 kişiden oluşan sınıflarda verilen eğitimler de eğitmenler tüm öğrenciler ile birebir olarak etkin bir şekilde ilgilenebilmektedir. Öğrencilerle ilgilenme süresi ne kadar uzun olursa o eğitimde sağlanan başarı da bir o kadar yüksek ve hızlı olacaktır.
- American Time Beşiktaş kurs merkezinde eğitime destek olmak adına çok çeşitli materyaller kullanılmaktadır. Eğitim bu materyallerin tüm öğrenciler için ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Eğitim süresince kullanılan tüm kitaplar veya benzeri dokümanlar ekstra bir ücret ödemesine gerek olmadan ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
- En iyi dil kursu American Time Beşiktaş Kurs Merkezi tarafından sağlanan en önemli avantajlardan bir diğeri ise ömür boyu İngilizce öğrenme imkanıdır. Burada eğitim almış olan tüm öğrenciler İngilizce aktivite desteğine ihtiyaç duyduğu her an eğitim kurumundan faydalanabilmektedir. Eğitim süreçleri bitmiş olsa dahi ömür boyu ücretsiz ve sınırsız olarak sunulan İngilizce aktivite fırsatlarından yararlanabilecektir
- American Time Beşiktaş öğrencileri için sunulan bir diğer en önemli avantaj online İngilizce ve My kelime desteğidir. Bu eğitim kurumunda eğitim almış ve istediği başarıya ulaşmış olan tüm öğrenciler eğitim sürecinin ardından gelen 5 yıl boyunca kurum bünyesindeki online eğitimlerden faydalanabilmektedir. Almış olduğu İngilizce eğitim körelmesin hep aynı düzeyde kalsın isteyen tüm kursiyerler eğitim tamamladıktan sonra online İngilizce eğitim süreçlerine dahil olabilir. Kurs bitiminin ardından 5 yıllık süreçte American Time Beşiktaş bünyesinde verilen tüm online İngilizce eğitimleri katılma hakkına sahiptir.
📆 09 Ocak 2022 Pazar 16:56 · 💬 0 yorum · ⎙ Yazdır
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