En iyi Beşiktaş dil kursu

American Time Beşiktaş dil okulu Beşiktaş’ın en başarılı dil kurslarından birisi olarak biliniyor. Oldukça köklü bir yapıya sahip olan Kurs Merkezi İstanbul içerisinde farklı birçok şubesi ile tercih ediliyor. 2008 yılında kurulmuş ve bugüne kadar birçok şubesiyle oldukça başarılı İngilizce eğitimi sunan American Time kurs merkezleri er düzeyde İngilizce eğitimi için imkan sağlıyor.

American Time dil okulları Beşiktaş şubesi ile bireysel olarak İngilizce eğitimi almak isteyen herkese kapılarını açıyor. Bireysel eğitimlerin yanında her tür kurum ve kuruluş için toplu olarak özel eğitim süreçleri pil anlayabiliyor. Bünyesinde görev alan Türk ve yabancı eğitmenler ile birlikte dünyaca geçerliliği olan en etkin eğitim metotlarını uyguluyor. Cognitive Learning Metodunun Ülkemizdeki ilk ve tek uygulayıcısı olan American Time başarı oranları ile ön plana çıkıyor.

En iyi Beşiktaş dil kursu dediğinizde birçok kişi American Time Beşiktaş şubesini öneriyor. Kurs Merkezi tarafından tamamlanan eğitimleri sonucunda yüksek başarı oranları ortaya çıkıyor. Bunun için en başarılı eğitmenler, teknolojik destekler, çeşitli materyaller ve başarısı kanıtlanmış metotlar kullanılıyor. Sizler de dil eğitimi için American Time Beşiktaş dil okuluna başvuru yapabilirsiniz. Kurs merkezini gezebilir eğitim alacağınız sınıflar hakkında detaylı olarak bilgi alabilirsiniz. Hangi eğitmenler ile çalışacağımızı öğrenebilir eğitmenlerinizle birebir iletişim kurabilirsiniz. Onların özgeçmişlerini ulaşabilir ve deneyimlerini dinleyebilirsiniz. Eğitim sürecinde eğitimden sonra sizlere sağlanacak olan tüm desteklerden haberdar olabilirsiniz. Seviye belirleme sürecinin ardından ulaşmak istediğiniz İngilizce düzeyine gelebilmeniz için ne kadar bir süreye ihtiyacınız olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Neden Amerikan Time Beşiktaş’ı seçmeliyim

American Time Beşiktaş oldukça köklü ve başarılı İngilizce kurs merkezlerinden birisidir. İstanbul’un en Merkezi konumlarından birisinde yer alan Kurs Merkezi tüm öğrencileri için çok önemli avantajlar sunmaktadır. Vermiş olduğu başarılı eğitimler ve sunmuş olduğu bu avantajlar en iyi İngilizce kursu araştırmalarında ön plana çıkmaktadır.