KİM VURDUYA GİTMESİN…

Kim vurduya gitmesin hayallerim,

Dokunmayın,

Hayal kurayım,

Güzel olan ne varsa,

Ve ardı sıra gideyim.

Kim vurduya gitmesin sevdalarım,

Çok görmeyin,

Sevdalanayım insana, insanlığa,

Yaşama.

Kim vurduya gitmesin rüyalarım,

Kâbusum olmayın,

Mutluluk olsun, huzur olsun, sağlık olsun,

Şefkat, merhamet, iyilik olsun,

Kim vurduya gitmesin umutlarım,

Kırmayın,

Korkutmayın,

Güven olsun, sağduyu olsun,

Kaygı, endişe, gam olmasın,

Kim vurduya gitmesin hayatım,

Ötekileştirmeyin,

Barış olsun, özgürlük olsun,

Adalet olsun, hak olsun, hukuk olsun,

Taassup, tarafgirlik, bağnazlık olmasın,

Sevgi olsun, saygı olsun, hoşgörü olsun,

Düşmanlık, nefret, kin olmasın.