MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İÇMİMARLAR ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEÇİMLERİ “İZ” BIRAKACAK
İÇMİMARLAR ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEÇİMLERİ “İZ” BIRAKACAK


İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 15. yeni dönem yönetimi seçim maratonu başladı. 16 Ocak 2022 tarihinde Point Otel Barbaros’da yapılacak seçim için ilk defa 3 aday takım yarışacak. Aday takımlardan İZ’de, Ahmet Yalçın, Özlem Algül, Burçin Şimşek, Onur Kıral gibi sektörün önemli isimleri bulunuyor.

TMMOB İçmimarlar Odası altında dernek olarak faaliyete başlayıp 1976 yılında oda statüsüne geçen ve bu özelliğiyle dünyada oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşu unvanını taşıyan İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 15. yeni dönem yönetimi seçim maratonu başladı. 16 Ocak 2022 tarihinde Point Otel Barbaros’da yapılacak seçim için ilk defa 3 aday takım yarışacak. Aday takımlardan İz, 14 kişilik deneyimli kadrosu ve manifestosuyla dikkat çekiyor. Ahmet Yalçın, Özlem Algül, Burçin Şimşek, Onur Kıral gibi sektörün önemli isimlerinin bulunduğu ekip, seçimlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Gelişen ve değişen dünyada, içmimarlık meslek tanımının iz bırakacak tarihi bir kırılma yaşattığının bilincindeyiz.Mesleki standartları geliştirmek için, bireysellikten uzak, uzlaşmacı, yaklaşım ile oda temellerini yenilemeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Geçmişten günümüze İstanbul İçmimarlar Odası’nda hayata geçirilmiş tüm projeleri kucaklamak, yenilikçi yaklaşımımızla sürdürülebilinir projeler geliştirmek temel önceliğimiz.”

Meslek haklarının takipçisi olacak

“İçmimarlık mesleğinin bütüncül yaklaşımını ortaya koymak, kolektif bilinçle İz bırakmak için, biz olmak için adayız” diyen İz ekibi, içmimarlık mesleği  ile  sanatçı, zanaatçı, çözüm ortakları ile  iş birliği içinde aktif rol oynayan, mesleği için eser niteliğinde işler ortaya koyan, içmimarlık tarihinde iz bırakacak, deneyim ve yenilikçi yaşam alanı kurgularını çizen, çizmek dışında da yazan, üretim sektöründe tasarımları olan, kullanıcı ile buluşturan, kurumsal hayatta marka değerleri altında çalışan, alanında uzman, teknolojiyi yakından takip eden, mesleğini doğru ifade eden,  sektörde ve alanında  uzmanlaşmış içmimarlardan oluşuyor. İz’in manifestosu ise şu şekildedir:

  • Meslek haklarının takipçisi olmak
  • Üretken, akılcı ve kolektif çalışma yapısı oluşturmak.
  • Teknolojik etkiler ile geleneksel yaklaşımı bütünleştirmek.
  • Ayrıştırıldığımız meslektaşlarımızı odamıza kazandırmak.
  • İlgili Ticaret ve Sanayi Odaları ile iş birliktelikleri oluşturmak.
  • Ulusal ve uluslararası platformlarda meslek tanınırlığını ve etkileşimi arttırmak.
  • Akademisyenleri, profesyonelleri ve öğrencileri kapsayan çevrimiçi yayınlar oluşturmak.
📆 03 Ocak 2022 Pazartesi 18:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR