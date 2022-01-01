İÇMİMARLAR ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEÇİMLERİ “İZ” BIRAKACAK

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 15. yeni dönem yönetimi seçim maratonu başladı. 16 Ocak 2022 tarihinde Point Otel Barbaros’da yapılacak seçim için ilk defa 3 aday takım yarışacak. Aday takımlardan İZ’de, Ahmet Yalçın, Özlem Algül, Burçin Şimşek, Onur Kıral gibi sektörün önemli isimleri bulunuyor.

TMMOB İçmimarlar Odası altında dernek olarak faaliyete başlayıp 1976 yılında oda statüsüne geçen ve bu özelliğiyle dünyada oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşu unvanını taşıyan İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 15. yeni dönem yönetimi seçim maratonu başladı. 16 Ocak 2022 tarihinde Point Otel Barbaros’da yapılacak seçim için ilk defa 3 aday takım yarışacak. Aday takımlardan İz, 14 kişilik deneyimli kadrosu ve manifestosuyla dikkat çekiyor. Ahmet Yalçın, Özlem Algül, Burçin Şimşek, Onur Kıral gibi sektörün önemli isimlerinin bulunduğu ekip, seçimlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Gelişen ve değişen dünyada, içmimarlık meslek tanımının iz bırakacak tarihi bir kırılma yaşattığının bilincindeyiz.Mesleki standartları geliştirmek için, bireysellikten uzak, uzlaşmacı, yaklaşım ile oda temellerini yenilemeyi ve güçlendirmeyi hedefliyoruz. Geçmişten günümüze İstanbul İçmimarlar Odası’nda hayata geçirilmiş tüm projeleri kucaklamak, yenilikçi yaklaşımımızla sürdürülebilinir projeler geliştirmek temel önceliğimiz.”

Meslek haklarının takipçisi olacak

“İçmimarlık mesleğinin bütüncül yaklaşımını ortaya koymak, kolektif bilinçle İz bırakmak için, biz olmak için adayız” diyen İz ekibi, içmimarlık mesleği ile sanatçı, zanaatçı, çözüm ortakları ile iş birliği içinde aktif rol oynayan, mesleği için eser niteliğinde işler ortaya koyan, içmimarlık tarihinde iz bırakacak, deneyim ve yenilikçi yaşam alanı kurgularını çizen, çizmek dışında da yazan, üretim sektöründe tasarımları olan, kullanıcı ile buluşturan, kurumsal hayatta marka değerleri altında çalışan, alanında uzman, teknolojiyi yakından takip eden, mesleğini doğru ifade eden, sektörde ve alanında uzmanlaşmış içmimarlardan oluşuyor. İz’in manifestosu ise şu şekildedir: