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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu


Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu

Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zammı hak etmiş oldu

Bu konuya ilişkin olarak Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

📆 03 Ocak 2022 Pazartesi 10:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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