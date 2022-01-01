YENİ YIL 3’LÜKLERİ

Kış geldi, kar yağdı kalbime
Gölgeler de soğuk olur şimdi
Ellerim gibi.
-.-
“Nasılsın?” diye sorduklarında,
“İyiyim” demeye utanırım.
“Yok bi’şey” derim, çok şey anlatırım.
-.-
Gözlerini saklayacağına ellerini saklardı
Ellerinde başkasının sıcaklığı vardı
Soğumasından korkardı.
-.-
Gülen var gülemeyen var
En fazla gülümserim
O da isyandır bir anlamda.
-.-
Ezbere sevdim, hiç renk vermedim.
Bütün renkler sendeydi
İlk günkü gibi tertemiz.
-.-
Adın geçtiğinde kuşlar havalanır içimde.
Sonra ansızın bir gülme gelir
Alırım seni içeriye.
-.-
Şiddetli deprem oldu!
Merkez üssü kalbim
Deprem toplanma yeri senin yanın olsun.
-.-
Uzaklardan geldim yorgunum
Bi’de baktım yokum
Arama beni.
-.-
Yangın yeri gözlerim
Alev alev!
Boşaldı şehir boşalmadı kalbim.
Bir cevap yazın