YENİ YIL 3’LÜKLERİ

Kış geldi, kar yağdı kalbime

Gölgeler de soğuk olur şimdi

Ellerim gibi.

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“Nasılsın?” diye sorduklarında,

“İyiyim” demeye utanırım.

“Yok bi’şey” derim, çok şey anlatırım.

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Gözlerini saklayacağına ellerini saklardı

Ellerinde başkasının sıcaklığı vardı

Soğumasından korkardı.

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Gülen var gülemeyen var

En fazla gülümserim

O da isyandır bir anlamda.

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Ezbere sevdim, hiç renk vermedim.

Bütün renkler sendeydi

İlk günkü gibi tertemiz.

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Adın geçtiğinde kuşlar havalanır içimde.

Sonra ansızın bir gülme gelir

Alırım seni içeriye.

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Şiddetli deprem oldu!

Merkez üssü kalbim

Deprem toplanma yeri senin yanın olsun.

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Uzaklardan geldim yorgunum

Bi’de baktım yokum

Arama beni.

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Yangın yeri gözlerim

Alev alev!

Boşaldı şehir boşalmadı kalbim.