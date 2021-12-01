Güvenilir arkadaşlık siteleri nasıl bulunur? – SugarDaddy.ru

Dijital çağda online aşk arayışı artık bir akım haline geldi. Dünya üzerinde birçok kişi pandemininde etkisiyle arkadaşlık uygulamalarına yöneldi. Türkiye’de ise son yıllarda arkadaşlık sitelerinin kullanımı artmıştır. Daha önce arkadaşlık sitelerini kullanmamış olabilirsiniz size samimiyetsiz gelebilir. Çoğu ülkede sıkça kullanılan arkadaşlık siteleri ile kaliteli arkadaşlıklar kazanılmış kişiler vardır.

İnternette online arkadaşlık siteleri hakkında araştırma yaptıysanız, bazı kötü buluşma hikayelerini ve arkadaşlarınızın kötü buluşma hikayelerini duymanız, arkadaşlık sitelerine temkinli yaklaşmanıza sebep olabilir.

İstatistikler, her 5 bekar kişiden 1’inin online arkadaşlık sitelerini kullandığını gösteriyor.

Bir arkadaşlık sitesi aracılığıyla, ortak ilgi alanlarına sahip benzer düşünen kişilerle kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Kişiyle tanışmadan önce bile, uyumlu olup olmadığınızı çevrimiçi olarak sohbet ederek anlayabilirsiniz.

Stanford Üniversitesi’nin araştırmasına göre, aile, arkadaşlar veya yerel toplanma yerleri gibi insanlarla tanışmanın daha geleneksel yollar son yıllarda düşüş göstermektedir.

Aslında bu durumun sebeplerinden birisi geleneksel yollarla tanışan çiftlerin bazen bilerek bazen de bilmeyerek zıt kişiliğe sahip kişilerde evlenmesi ve mutsuz olmasıdır.

Türkiye’de görücü usulü evlilik oranları geçmiş yıllara göre gittikçe düşüyor. Görücü usulü ile evliliklerdeki boşanma oranı ise geçmişte çok düşükken son yıllarda gittikçe yükselmiştir. Ayrıca Türkiye’de geleneksel olarak belirli bölgede görülen evliliklerde gittikçe azalmıştır.

Çevrimiçi flört, çoğu insan için flört etmenin pratik bir yolu gibi görünüyor. Araştırmalara göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ı güvenilir arkadaşlık siteleri ile olumlu deneyimler yaşadı. İster gündelik ister uzun süreli bir şey arıyor olsunlar, pek çok insan internette uygun arkadaş bulma konusunda başarılıdır.

Arkadaşlık uygulamalarından en iyi nasıl yararlanılır?

Bir veya iki uygulamayı indirip profilinizi oluşturmadan önce, indirmeye karar verdiğiniz uygulama hakkında biraz araştırma yapmak ve nasıl çalıştığını öğrenmek de önemlidir. Ardından, profilinize biraz zaman ve enerji harcayın. Kim olduğunuzu, neyi sevdiğinizi ve kendinizi tanıtan fotoğraf ve etiketler seçin.

Bir arkadaşlık sitesi aracılığıyla, sizinle benzer beklentileri olan kişilerle bağlantı kurma şansı yakalarsınız. Ayrıca, arkadaşlık sitelerinde tanışmak isteyen çok kişi olduğunu bilmek, reddedilme korkusunu en aza indirebilir. Doğru kişiyi bulma cesareti arkadaşlık sitelerinde daha kolaydır.

En iyi arkadaşlık sitesi nasıl bulunur ?

Çoğu arkadaşlık sitesinde genellikle mesaj göndermek için para veya premium üyelik sistemi vardır. Bu sitelerde genel olarak profiller sahtedir ve sizin para ve premium üyelik almanız için oldukça ilgi çekici kişilerdir. Para ödemesi veya premium üyelik aldıktan sonra kimse size geri dönüş yapmaz ve paranız boşa gider. Türkiye’de kullanılan çoğu arkadaşlık sitesinde yaşananlar zaman zaman forum sitelerinde dile getirilmiş ve birçok kişi mağdur olmuştur.

Yaşadığım kötü deneyimlere ve arkadaşlık sitelerine karşı önyargılı olmama rağmen arkadaşımın tavsiyesi üzerine sugardaddy.ru sitesine kayıt oldum ve yaklaşık 6 ay önce erkek arkadaşımla site üzerinden tanıştım.

Erkek arkadaşımla tanışmadan önce farklı arkadaşlık sitelerini de denedim. Kayıt olacaklara birkaç tavsiyede bulunmam gerekirse;

Profili oluştururken dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi, profilinizde yazdıklarınızın doğru olması.

Uzun süreli ciddi bir ilişki mi arıyorsunuz, yoksa kısa süreli bir ilişki mi istiyorsunuz? Bunu belirtmelisiniz.

Uzun süreli bir ilişki istiyorsanız eğitim ve yaş kriterlerinizi size uyacak şekilde yazmanız önemli. Ayrıca biyografinizi yazarken işinizle ilgili sevdiğiniz bir şeyden, en sevdiğiniz hobilerden ve ilgi alanlarından birkaçından ve ne tür bir insan aradığınızdan bahsedin.

Mümkün olan en iyi profili oluşturmak için zaman ayırın. Profilimi oluştururken yukarıda yazmış olduğum kriterlere dikkat ettim ve olabildiğince dolu bir profil oluşturmaya çalıştım.

Ayrıca sugardaddy.ru ‘da şimdilik premium üyelik sistemi yok ve herhangi bir sınırlama olmadan herkesle sohbet edebilirsiniz.

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