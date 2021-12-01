Easycep Farkıyla En Düşük Maliyetlerle Tamamen Yenilenmiş Laptoplar

Easycep, uzun süredir dünyanın farklı noktalarında uygulanan “Refurbished Phone” modelini Türkiye standartlarına uyarlamış bir alışveriş platformudur. Platform üzerinden yenilenmiş telefon, tablet akıllı saat ve laptop gibi teknolojik ürünlere sahip olmak mümkündür. Neredeyse sıfır mahiyetinde olan bu cihazlar, Easycep ayrıcalıkları ve en düşük fiyat avantajlarıyla yeni sahiplerine iletilir.

Son derece şeffaf bir yapıya sahip olan platform üzerinden hemen her cihaz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak da mümkündür. Platformun resmi internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda satın alınması planlanan ikinci el cihazların tamamı hakkında detaylı bilgi edinilebilir. Hemen her markadan ikinci el telefon seçeneği sunan Easycep, 12 ay garanti ve 14 gün iade avantajlarını da vadeder.

Easycep’te Hangi Markaların Laptopları Vardır?

Yenilenmiş telefon satışlarıyla ön plana çıkıyor olsa da Easycep, ürün yelpazesini genişleterek günümüzde birçok teknolojik ürüne düşük maliyetlerle ulaşabilme imkanı sunmuştur. Özellikle laptop sahibi olmak isteyen ve yüksek maliyetleri nedeniyle arzu ettiği markanın laptopunu satın alamayanlar için Easycep, önemli avantajlar sunar.

Bu avantajların başında şüphesiz sıfır cihazları oldukça yüksek maliyetli olan markaların neredeyse sıfır düzeyde cihazlarına düşük fiyatlarla sahip olabilme olanağı gelmektedir. Özellikle Apple marka ikinci el laptop satın almak isteyenler, son derece minimal fiyatlarla Apple’ın MacBook modelinin farklı cihazlarına ulaşım sağlayabilir.

Neden Easycep’ten Yenilenmiş İkinci El Laptop Satın Almalıyım?

Easycep, klasik ikinci el laptop ya da diğer teknolojik ürünlerin satışını yapan firmalardan farklı olarak belli standartlara uygun biçimde hizmet vermektedir. TSE ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan standartlara uygun olarak satış yapan Easycep, birçok ayrıcalık ve avantaj sunar. Bu avantajların en önemlisi cihazların her birinin garanti kapsamında yer almasıdır.

İkinci el laptop satın almak isteyenlere sıfır ürün satın alıyormuşçasına 12 ay garanti veren Easycep, 14 gün içerisinde iade hakkını da saklı tutar. Dolayısıyla Easycep üzerinden ikinci el yenilemiş telefon, tablet, akıllı saat ya da diğer teknolojik ürünler satın alırken, güvence ve garanti konusunda herhangi bir endişe ya da kaygıya gerek yoktur.