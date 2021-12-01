İNDER: Yılın ilk rekoru yabancılardan

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım yaptığı açıklama da; “Kasım 2022 döneminde yabancılara gerçekleştirilen 7.363 adetlik satış ile birlikte 11 aylık dönemde ulaşılan 50.735 adetlik konut satış rakamı sektördeki ilk rekoru getirdi. Beklentimiz 2021 döneminde bu rakamın 57 bin seviyeye ulaşarak rekor çıtasını bir kademe yukarı çıkarması yönünde. Dövizdeki kısa vadeli hızlı yükselişin bu beklentimizi destekleyeceğini öngörüyoruz.

Kasım verilerinin işaret ettiği bir iyi tablo ise 1. ve 2. el kategorisi kapsamında gerçekleşen ipotekli satışlardaki nakit döngüsü. Yılın ilk 11 ayında gerçekleşen satışlardaki ipotekli satışlar son yılların en düşük seviyesine gerileyerek (yaklaşık yüzde 19,7), konut alıcılarının yüksek faiz yükü altına girmediklerini gösteriyor. Aynı tabloya farklı bir açıdan baktığımızda, satışların yüzde 80’nin nakit olarak gerçekleştiğini ve özellikle 2. el satış kategorisinde el değiştiren konutların büyük kısmında peşin ödeme yapıldığını söylemek yanlış olmaz.

Bu durumun özeti; döviz, altın, vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne çok ciddi bir kaynak aktarımı olduğudur. Yatırım araçlarının oldukça oynak ve riskli hale gelmesi, yatırım sahiplerinin güvenli liman olarak bilinen gayrimenkule yönlendirmeye başlamıştır. Diğer taraftan sektördeki arzın daralması, fiyatların artması da yatırım sahiplerinin gayrimenkul yatırımlarında daha çok kar potansiyeli gördüğünü işaret etmektedir.

Önümüzdeki ay dövizdeki ani yükselişin son bulacağını öngören yatırımcıların daha hızlı gayrimenkul sektörüne yöneleceğini düşüyoruz. Buna bağlı olarak Aralık 2022 dönemindeki satışların 200 bin seviyesini aşacağını ve yıllık bazdaki toplam konut satışlarının 1,5 milyon adet seviyesine gelerek yeni bir rekoru zorlayacağını tahmin ediyoruz.

Nazmi Durbakayım

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı