Kimi açlıkla sınanır, kimi toklukla,
Kimi varlıkla sınanır, kimi yoklukla,
Kimi azlıkla sınanır, kimi çoklukla,
Kendi sınavının farkında mısın?
Bu dünyanın çoğunda mı, azında mısın?
Kimi kıtlıkla sınanır, kimi tamlıkla,
Kimi hastalıkla, kimi sağlıkla,
Kimi kölelikle, kimi hanlıkla,
Ne taraftasın sen, farkında mısın?
Bu dünyanın üstünde mi, altında mısın?
Kimi alır doymaz, ister ha ister,
Kimi makam ister, kimi şan ister,
Kimi para ister, kimi han ister,
Sen ne istiyorsun, farkında mısın?
Nefsinle şeytanın yanında mısın?
İnsanlar zulmeder, kader adalet,
Sınav deyip geçme, iyice seyret,
Elinden, dilinden var mı musibet?
Sen ne yapıyorsun, farkında mısın?
Zulüm varsa zulmün ortağı mısın?
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