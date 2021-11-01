Çelik dolaplar nerelerde kullanılır?

Çelik dolaplar kalite ve kullanım avantajından dolayı yaygın olarak kullanılıyor. Çeliğin dayanıklı ve ısı iletkenliği oluşu gibi özellikleri sebebiyle dolap olarak kullanılması tesadüf değildir. Çelik dolaplar nerelerde kullanılır? Meta dolap kullanımında çeliğin hangi özelliğinden faydalanılmış olunur? Bu yazımızda çelik dolapların kullanım alanlarını derledik. İşte kullanılacak alanlar ve dolap kullanımında çeliğin tercih edilmesinin sebepleri…

Çelik nasıl üretilir?

Çeliğin ana element bileşeni olan demir, yer kabuğunda en bol bulunan elementlerden biridir. Tüm çelik alaşımları esas olarak demir ve ağırlıkça %0,002–2,1 karbondur. Bu aralıkta, karbon, güçlü bir moleküler yapı oluşturmak için demir ile bağlanır. Ortaya çıkan kafes mikro yapısı, çelikte güvendiğimiz çekme mukavemeti ve sertlik gibi belirli malzeme özelliklerinin elde edilmesine yardımcı olur.

Tüm çelikler demir ve karbondan yapılmış olsa da, farklı çelik türleri her elementin farklı yüzdelerini içerir. Çelik ayrıca nikel, molibden, manganez, titanyum, bor, kobalt veya vanadyum gibi diğer elementleri de içerebilir. Bir çelik alaşımının “tarifine” farklı elementler eklemek, malzeme özelliklerini etkiler. Çeliğin üretim ve işleme yöntemi bu yetenekleri daha da geliştirir.

Kayda değer bir çelik alaşım grubu krom içerir. Bu tür alaşımların tümü yaygın olarak paslanmaz çelik olarak bilinir.

Neden çelik dolap tercih edilmeli?

Çelik dolap malzemeleri kullanım alanlarına göre farklılık göstermektedir. Çelik dolapların uzun süre kullanılması büyük bir avantajdır. Bu çeliğin dayanıklılık, paslanmama ve hijyenik özelliklerinden kaynaklanır. İşte çelik dolapların tercih edilme nedenlerinden bazıları:

Temizlik

Çelikten yapılmış saklama dolaplarının ayırt edici bir özelliği, yalnızca saklama çözümleri sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda temizlenmesi ve bakımının da kolay olmasıdır.

Dayanıklılık

Çelik, dayanıklılığı ve çok yönlülüğü nedeniyle depolama dolapları için kullanılan popüler malzemeler arasındadır. Depolama gereksinimleri söz konusu olduğunda, çoğu kişi paslanmaz çeliği tercih eder çünkü bu malzeme ahşap gibi diğer depolama malzemelerine kıyasla daha güçlüdür. Çelik, yüksek sıcaklıklara, ağır ağırlığa dayanma kabiliyetine sahiptir ve kullanımı güvenlidir.

Metal dolap kullanımına iyi bir örnek gıda endüstrisindedir (örneğin restoranlar). Ağır yiyecek ve içecek tedarikini destekleme kabiliyeti nedeniyle paslanmaz çelikten yapılmış depolama ünitelerini seçiyorlar. Çelik hasara daha az eğilimlidir. Diğer malzemelere göre daha uzun ömürlü olabilen metal saklama dolapları için en kaliteli malzemedir.

Düzen

Çelik dolaplar özellikle ofiste malzemeleri tutmak için kullanışlıdır. İhtiyaçlarınıza göre çok çeşitli boyut ve düzen seçenekleri sunar. Ofis için depolama dolapları, standart raflı dolaplardan kombine dolaplara kadar değişebilir.

Güvenlik

Çelik dolaplar kilit sistemi ile yapıldığında çeliğin sağlam yapısı gereği en üst güveliğe sahip saklama özelliğine ulaşır. Dosyalarınızı ve belgelerinizi güvende tutmak için kilitlenebilir özelliklere ve ekstra hareketlilik için tekerleklere sahip olabilir. Ayrıca raflarınızı ayarlamanıza ve dolap alanınızı en üst düzeye çıkarmanıza olanak sağlayacak ayarlanabilir raflar içerebilir.

Çelik dolapların kullanım alanları

Çelik saklama dolapları, ağır hizmet eşyaları ve dünyada da yaygın olarak uygulanan “kendin yap” projelerinin işlenmesi için üretilmiştir. Ekipman ve aletleri saklamak için güvenli bir yer sunar. Çelik dolaplar ayrıca garajınız gibi dış mekanlara şıklık katan görünüme sahiptir. Çelik malzemeden üretilmiş dolapların birçok farklı kullanım alanı vardır: basit bir saklama dolabı, kilitli güvenlik dolabı veya bir hizmet dolabı…

Metal dolaplar yukarıda belirttiğimiz özellikleri sebebiyle birçok yerde kullanılmaktadır. Bunların başında emanet dolapları, endüstriyel mutfaklar, soyunma odaları, ayakkabı dolabı, okullarda öğretmen dolabı, depolarda klasör, malzeme ve dosya dolabı şeklinde kullanılmaktadır.

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