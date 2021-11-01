ÖĞRETMENLERE DAİR…

Bana okumayı, yazmayı öğreten, ilkokul birinci sınıf öğretmenim annem olduğu, babası, annesi memlekete yüzlerce vatansever genç yetiştiren birer öğretmen olduğu için gurur duyan biri olarak Öğretmenler Haftası ve 24 Kasım Öğretmenler Günü bambaşka bir heyecan hissederim.

24 Kasım; Kuran’ı Kerim’in ilk emri olan okumayı, anlamayı, sorgulamayı, Allah, Peygamber, vatan, millet, bayrak, insan sevgisini, insanlığı, dürüstlüğü, ahlakı, vefayı, saygıyı, adaleti, kul hakkı yememeyi, tevazuu öğreten öğretmenlerin, annem Şükran Yılmaz ve Rahmetli babam Sezai Yılmaz’ın günüdür.

24 Kasım; “Allah beni kolaylaştırıcı bir öğretmen olarak gönderdi” diyerek peygamberlik görevini üstlendiği andan itibaren her yerde, her alanda eğitim öğretim faaliyeti başlatan, Kur’an okuyan ve dua edenlerden ziyade ilim öğrenen ve öğretenleri tercih ederek öğretmenlere büyük değer veren liderimiz, önderimiz, rehberimiz, öğretmenimiz, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın günüdür.

24 Kasım; “Benim asıl anlatılacak yanım, öğretmenliğimdir.”, “Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir.”, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”, “Ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir” diyerek öğretmenlere verilmesi gereken değeri, duyulması gereken saygıyı en güzel biçimde anlatan Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün günüdür.

24 Kasım; akla şehitliği, geçim sıkıntısını, atanamamayı, geçinebilmek için ek iş yapmayı, kıymet bilinmemesini, uğradıkları haksızlıkları, saygısızlıkları getiren mesleğin günüdür.

24 Kasım; dünyanın en kıymetli, en saygın mesleği olan ama maddi ve manevi gözden düşürülen, toplumun ve ülkeyi yönetenlerin nezdinde olması gereken yerde olmayan mesleğin günüdür.

24 Kasım; “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyenlerin ülkesinde “bana bir harf öğreteni kendime kırk yıl köle ederim” anlayışına mahkûm edilenlerin günüdür.

24 Kasım; kendilerinden onlarca kat fazla maaş alan, geçim sıkıntısı nedir bilmeyen, gittikleri her yerde önlerinde el pençe divan durulan, ayaklarına kırmızı halı serilen, toplumu, eğitimin değerini, öğretmenliği bilmeyen insanların maaşlarını ve akıbetlerini belirlediği mesleğin günüdür.

24 Kasım kutlu olsun. Bu kadar boş laf, saygısızlık, kadir kıymet bilmeme, vefasızlık, haksızlık, adaletsizlik ve geçim sıkıntısıyla nasıl kutlu olacaksa?

İlk öğretmenim sevgili annem Şükran Yılmaz, Rahmetli babam Sezai Yılmaz başta olmak üzere, bütün öğretmenlerimi, bütün öğretmenleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyor, ellerinden öpüyor ve kendilerine sağlık, huzur, başarı ve müreffeh bir ülkede, refah içinde geçen bir hayat diliyorum.

Öte yandan 22 Kasım günü de Diş Hekimleri Günüdür.

22 Kasım; Performans Sistemi denen cendereye, rezil, haksız, hatta ahlâksız bir rekabete sokularak çalışmasının, eğitim vermesinin, hastalara hizmet etmesinin önüne geçilen, mesleğini hakkıyla icra etmesine engel olunan, çok büyük haksızlıklar, vefasızlıklar, sıkıntılar yaşayan sağlıkçıların günüdür.

22 Kasım; kendilerine dört bir yandan uygulanan mobbinglere, yapılan haksızlıklara, yaşatılan zorluklara, kadir kıymet bilinmemesine rağmen vatanına, milletine hizmette sınır tanımayan, çok büyük fedakârlıklarla çalışan, emek veren diş hekimlerinin ve tüm sağlık personelinin günüdür.

Sağlıkçıların ve diş hekimlerinin yaşadıkları bu büyük sıkıntılarla kutlu olabilecekse 22 Kasım da kutlu olsun.