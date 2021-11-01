UNUTMA

Bir insanın ağlıyor olması mutsuz olduğunu göstermez,

Gülüyor olması da mutlu olduğunu,

Bir insanın aç olması fakir olduğunu,

Tok olması da zengin olduğunu göstermez,

Ama birileri her zaman aç,

Birileri de her zaman tıka basa tok ise,

Ama birileri hep ağlıyor,

Birileri de hep gülüyorsa,

Durup düşünmeli insan,

Bu adaletsizlik, bu haksızlık neden diye,

Ve sen; her daim karnı tok, sırtı pek geziyorsan,

Yediğin arkanda, yemediğin önünde ise,

Açlığı, yoksulluğu, işsizliği görmezden geliyor, inkâr ediyorsan,

Etrafındaki açlar, yoksullar, işsizler seni rahatsız etmiyorsa,

Bil ki aç kalanların, işsiz olanların ekmeği senin de kursağındadır.

Birilerini hep doyuran, birilerini de hep aç bırakan bu zalim, kapitalist, acımasız düzenin tokları ve güçlüleri arasında olma.

Olma ki; Allah’a hesabını verebilesin,

Olma ki; kibirden, haramdan uzak kalabilesin,

Olma ki; adaletsiz ve zalim olmayasın,

Olma ki; insanların hakkı, vebali sırtına binip, midene inmesin,

Unutma; Allah izin vermeden ağzındaki tükürüğü yutamayacak kadar acizsin,

Unutma sen; “Korkma, sakin ol kardeşim! Ben kral veya hükümdar değilim, senin gibi bir kulum, kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum”, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyen Peygamberin ümmetisin.