Dudak Damak Yarığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Dudak damak yarığı kısaca DY olarak ifade edilir. Dudak damak yarığı embriyolojik dönemde çeşitli nedenlerden dolayı bebeğin yüz bölgesindeki yapıların yanlış birleşme nedeniyle gerçekleşen bir durumdur. Dudak damak yarığı halk arasında tavşan dudaklılık olarak bilinen bir rahatsızlıktır. Genel bir ifadeyle söylemek gerekirse dudak damak yarığı toplumda her 1000 doğumdan birinde görülen bir durumdur.

Dudak damak yarıklarında ortodontistler büyük bir görev üstlenir. Ortodontistler dudak damak yarığı olan bireylerin tedavi ve tanı sürecinde etkin rol oynarlar. Düzenli yapılan kontrol ve muayeneler neticesinde dudak damak yarığı problemlerinin ilk tanısını ortodontistler koyabilir. Bu noktada bebeğin ilk doğduğu günden itibaren beslenmesinin kontrol edilmesi son derece önemlidir. Bebeğin beslenmeyi reddetmesi ağızda ve damakta meydana gelebilecek yarık problemine işaret etmektedir.

Dudak Damak Yarığı Tedavisi

Dudak damak yarığı tedavisiyle ilgili hasta yakınlarının birçoğu ne zaman başlanılacağını merak eder. Genel anlamda dudak damak yarığının tedavisine doğar doğmaz başlanmaktadır. Bu noktada tanı konulduktan sonra yarık dudağa yönelik ortodontik tedavinin hemen başlanılması önem arz eder. Bu noktada ortodontistlere büyük ve önemli bir görev düşmektedir. Dudak ve damak yarığı ile ilgili problemlerin çözümünde bebeklerin gelişimi de son derece önemlidir. Beslenme faaliyetini yerine getiremeyen bebeklerin gelişimi olumsuz etkilenebilir. Bu noktada en erken teşhisle birlikte gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından cerrahi tedaviye geçilir.

Dudak Damak Yarığı Ameliyatı Kaç Yaşında Yapılır?

Yarık dudak ve damak söz konusu olduğunda tedavi şekli ve süreci son derece önemli bir hal alır. Bu noktada yarık dudak ve damak tedavisi için bebek doğar doğmaz harekete geçmek gerekir. Bununla birlikte ameliyat ile tedavi için bebeğin 3 yaş civarında olması şartı aranabilir. Dudak ve damak yarığı ile ilgili tedavide ameliyat kararı verirken “10’lar kuralı” göz önüne alınmalıdır. Bu kurala göre bebeğin ağırlığının 10 pound (yaklaşık 4-4,5 kg arası) üzerinde; yaşının ise en az 10 hafta ve kan demir düzeyi (hemoglobin) 10 gr/dl üzerinde olması gerekir. Genel olarak yarık damak ameliyatları için uygun dönem bebeğin 9-12. ayı olarak ifade edilebilir.

Ortodonti tedavisi süreçleri ve daha fazlası için https://www.canerbalta.com adresini ziyaret edebilirsiniz.