Velayet Davası Nasıl Açılır?

1-) Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma avukatlarının bir boşanma davası süresince inceleyeceği ve hakkını savunduğu tarafa yardımcı olacağı başka bir süreç de, (boşanan çiftin çocuğu varsa) velayet davası sürecidir. Peki, velayet davası nasıl açılır ve ne kadar sürer? Öncelikle; mutlaka uzman bir avukat vasıtasıyla ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun bir şekilde bir dava dilekçesi düzenlemeli ve de açmayı düşündüğünüz davada ortaya koyacağınız iddiaları ispatlamak için delilleri toplamalısınız. Daha sonra söz konusu dilekçeyi bir aile mahkemesine götürerek, dava açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu noktadan sonra davanızın süresi ortalama olarak 4,5-5 ay kadar sürmektedir (davanın açıldığı ile ve ilgili mahkemenin dosya yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir).

2-) Velayet Davası Dilekçesi Hazırlanırken Neye Dikkat Edilmelidir?

1.Sorunun cevabında da belirtmiş olduğumuz gibi; dilekçe, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak düzenlenmeli ve de velayete ilişkin belirtmiş olduğu iddiaları ispatlayacak delilleri bünyesinde barındırmalıdır.



3-) Velayet Davası oluşturmak için gerekli şartlar nelerdir?

Bir velayet davası oluşturmak için gerekli olan şartlar arasında en önemlileri arasında: Bir ebeveynin diğer ebeveyn ile çocuk arasında kurulan kişisel ilişkiyi engellemesi, velayet hakkını halihazırda elinde bulunan ebeveyn tarafından çocuğa fiziksel veya psikolojik şiddette bulunması, çocuğun bakım ve gözetiminin ihlal edilmesi gibi pek çok şart vardır. Yine de, internette acele bir şekilde velayet davasında en iyi avukat diye arama yaparak dava açmadan önce bu konuda uzman olan avukatlara danışmanızı ve daha detaylı bilgi almanızı öneririz.

4-) Velayet Davası Ne Kadara Mal olur?

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmaktadır ve bu tarife altında ücret belirtilemez. Tarife altında olmaması şartıyla davanın açılacağı il ve dava sürecinde yapılacak olası masraflar gözetilerek, davanız için bir ücret belirlenecektir.



5-) Geçici Velayet Nedir?

Geçici velayet durumu, mahkeme tarafından boşanma davası devam ederken tedbiren verilen bir karardır. Bu durum, boşanma kararının kesinleşmesi ile sona ermektedir.

6-) Boşanmalarda Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anne veya Babaya Verilir?

Mahkeme’nin velayete ilişkin kararı; çocuğun bakım ve gözetiminin, hangi ebeveyn tarafından daha iyi yerine getirileceği ve de okul ile sağlık gibi çocuğun ihtiyaçları gibi durumlar da gözetilerek verilir. Kısacası; karar, çocuğun yararı düşünülerek verilecektir. Çocuk; anne bakımına muhtaç olacak bir yaşta olsa bile, babanın yanında kalması çocuğun psikolojik ve fiziksel açıdan daha iyi bir durumda olacaksa velayet hakkı babaya verilir.

Fakat; eğer anne, çocuğun bakım ve gözetimini daha iyi yerine getirebileceğini kanıtlarsa ve/veya babanın, çocuğunun bakımını ihlal etmenin yanı sıra çocuğa fiziksel veya psikolojik şiddet gösterdiğini kanıtlarsa, çocuğun velayeti anneye verilir.



Bu yüzden kendinize en iyi boşanma avukatı İstanbul kimdir sorusunu sormak bir bakıma çok da önemli değildir. Ne de olsa dava süreci esnasında toparlanacak bilgiler, sunulacak kanıtlar, dinlenecek tanıkların sağladığı bilgiler sayesinde ve çocuğunuzun yararı gözetilerek bu kararın sonucu belirlenecek.

7-) Çocuğun Yararı İlkesi Nedir?

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocuğun yüksek yararı ilkesi olarak bilinen ve benimsenen bu ilke; çocuğun yararı esas alınarak, çocuğa bakım ve koruma sağlanması ve çocuk için üstlenilmesi gerekli yasal ve idari önlemlerin üstlenilmesidir.

😎 Velayet Davasında Çocuğun Dinlenmesi Nasıl Olur ve Çocuğun Kararı Önemli midir?

Çocuğun idrak yaşında olması halinde çocuk, mahkeme huzurunda dinlenebilecektir. Anne ile baba, çocuğun ifadesi dinlenirken prosedür gereği duruşma salonundan çıkarılacak ve pedagog eşliğinde çocuğa hangi ebeveynin yanında kalmak istediği sorulacaktır. Eğer çocuğun ifadesi mahkemede dinlenilmiyor ise; Velayet Sosyal İnceleme Raporu için uzman pedagog tarafından çocuğun görüşü sorulacak ve verdiği cevabında herhangi bir etki altında kalıp kalmadığı raporda belirtilecektir. Tüm bunlar velayet kararını etkilemektedir.

9-) Velayet Sosyal İnceleme Raporu Nedir?

Mahkeme tarafından atanan pedagog tarafından velayete ilişkin görüşlerini açıklayan rapordur. Bu raporda pedagog hem anne hem baba ile olan görüşmelerini, çocuk idrak yaşında ise velayete ilişkin talebi gibi birtakım hususlardan bahsederek nihai görüşünü belirtecektir.

10-) Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye veya Babaya Verilmez?

Velayeti elinde halihazırda elinde bulunduran ebeveyn tarafından çocuğa fiziksel veya psikolojik şiddette bulunulması, ebeveynin psikolojik rahatsızlığı olması ve bu rahatsızlığın çocuğu doğrudan etkilemesi, bakım ve gözetiminin ihmal eden ebeveynlere velayet hakkı verilmemektedir.

11-) Çocuğun Velayeti Bir Ebeveynden Nasıl Alınır?

Halihazırda velayeti elinde bulunduran ebeveynin bu hakkını kötüye kullanması, çocuk ile diğer ebeveynin görüşmesine engel olması, çocuğun bakımını ve gözetimi sorumluluklarını ihmal etmesi, çocuğa psikolojik veya fiziksel olarak şiddet gösterilmesi gibi birtakım durumlarda, çocuğun velayetini elinde bulundurmayan ebeveyn tarafından velayet hakkının kendisine verilmesi talebinde bulunarak velayetin değiştirilmesi davası açabilir. Çocuğun üstün yararını göz önünde bulunduracak olan mahkeme, velayet hakkının babada kalması yararlı ise velayet hakkı babaya verilmesi veya durum tam tersi ise, velayet hakkının anneye verilmesi yönünde karar verecektir.

12-) Velayeti Kötüye Kullanma Ne Demektir?

Velayet hakkını alan ebeveynin; çocuğun velayeti almayan diğer ebeveyn ile görüşmesini engellemesi, yeterli ilgi göstermemesi, yükümlülüklerini ihmal etmesi, çocuğu sürekli başkasına bırakması, fiziksel veya psikolojik şiddet uygulaması gibi davranışlarda bulunması velayet hakkını kötüye kullanmış olması anlamına gelmektedir. Bu nedenlere dayanılarak velayetin değiştirilmesi davası açılabilir.

13-) Velayet Hakkı Olmayan Ebeveyn, Çocuğunu Ne Zaman Görebilir?

Mahkeme tarafından çocuğun velayet hakkını almayan diğer ebeveyn ile çocuk arasında kişisel ilişki günlerinin kurulması yönünde karar verilecektir. Bu karar sayesinde, velayet hakkını elinde bulundurmayan ebeveyn; mahkemenin izin verdiği günlerde çocuğu teslim alarak onunla vakit geçirebilecek ve süre dolduğunda da çocuğu, velayeti elinde bulunduran ebeveyne geri teslim edecektir.

14-) Çocuğunun Velayeti Diğer Ebeveynde Olan Ebeveynin Hakları Nelerdir?

Mahkeme tarafından velayet hakkı anneye verilmesi halinde baba ile çocuk arasında kişisel ilişki günü tesis edilecektir. Velayet hakkının babaya verilmesi durumunda ise anne ile çocuk arasında kişisel ilişki günü tesis edilecektir. Daha önceden mahkemenin belirlemiş olduğu gün ve saatlerde, çocuğun nasıl teslim alınıp nasıl teslim edileceği yine hüküm altına alınacaktır. Kişisel ilişki günleri; çocuğun yaşına göre yatılı veya resmi ya da dini bayramlarda, tatillerde uzun süreli bir şekilde belirlenecektir.

15-) Aldatma Durumu Olursa Çocuğun Velayeti Kime Verilir?



Aldatma (zina) veya benzeri güven sarsıcı hareketlerde bulunulması, eşlerden birinin diğer eşe karşı olan sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş olması anlamına gelmektedir. Evlilik birliğinin sona ermesine neden olan bu hareket, çocuğun velayet hakkının alınmasında doğrudan bir etki etmemektedir. Sonuçta; mahkeme, çocuğun velayet hakkını, çocuğun bakımını ve gözetimini ihmal etmeyen eşe verecektir.

16-) Velayet Davalarında Çocuğun Cinsiyeti Önemli midir?

Hayır. Velayet davalarında önemli olan çocuğun cinsiyeti değil, çocuğun bakım ve gözetimini hangi ebeveynin daha iyi yerine getireceğini belirlemektir. Karar verilirken; çocuğun yaşı, okulu, eğitimi ve sağlığı gibi tüm hususlar değerlendirilecektir.

17-) Bebeğin (yeni doğan-3 yaş arasındaki çocuklar) Velayeti Kime Verilir?

Velayet kararı verilirken, çocuğun anne bakımına muhtaç olup olmadığı büyük önem taşımaktadır. Yargıtay’ın daha önceki davalarından gelen yerleşmiş kararlar doğrultusunda yeni doğan bir bebeğin süt emzirme döneminden 7-8 yaşına kadar olan yaşı; tuvalet, beslenme gibi temel eğitimlerinin aldığı bir dönem olmasından ötürü, velayet hakkı genellikle anneye verilmektedir. Fakat, bu yaş grubundaki, olan çocukların velayet hakkı ise bazı istisnai hallerde babaya verilebilmektedir.

18-) Eşlerden Birinin veya İkisinin de Ölümü Halinde Velayet Kime Verilir?

Velayet hakkını yalnızca anne ve baba elinde bulundurabilir. Ebeveynlerden birisinin ölmesi halinde velayet, diğer ebeveyne kalacaktır. Her iki ebeveynin de vefat etmesi halinde çocuğun üstün yararı ve menfaati göz önünde bulundurularak çocuğa vasi atanacaktır.

19-) Çocuğun Akrabaları, Çocuğun Velayetini Alabilir mi?

Velayet hakkı yalnızca anne ve babadadır. Anne ve baba çocuğun bakımını ihmal ediyor ya da çocuğun bakımını üstlenmiyorsa veya hem anne hem de baba vefat etmiş ise; dede veya anneanne gibi yakın akrabalar, kendilerinin vasi olarak atanmasını talep edebilir.

20-) Velayeti Bir Ebeveynde Olan Çocuğun Diğer Ebeveynin Onayı Olmaksızın Şehir veya Ülke Dışına Çıkışı Suç mudur?

Velayet hakkını alan ebeveynin şehir dışına çıkmasına bir engel bulunmamaktadır. Şehir dışına çocuğuyla birlikte çıkmak istemesi halinde de bunu diğer ebeveynin onayını alarak yapabilir. Fakat; mahkemenin daha önceden belirlemiş olduğu kişisel ilişki günlerinde çocuğu diğer ebeveyne teslim etmesi gerekmekle beraber, yukarıdaki şartlar çerçevesinde kişisel ilişki günleri haricinde çocuğu şehir dışına çıkarabilmektedir.

Yurt dışına çıkışlarda ise, velayet hakkını elinde bulunduran ebeveynin, diğer ebeveynin rızasına gerek duymadan çocuğu ülke dışına çıkarabilir. Ancak velayet hakkı her iki eşte ise (ortak velayet), ebeveynlerden biri diğer ebeveynden rıza alarak çocukla birlikte yurt dışına çıkabilecektir.

21-) Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet, evlilik birliğinde olan ve boşanma sonrasında da her iki ebeveyn için devam eden velayet hakkıdır. Burada her iki ebeveyn de; çocuğun bakımı, gözetimi, eğitimi, denetimi, korunması ve sağlığı gibi birçok konuda eşit söz hakkına sahiptir. Bazı durumlarda Anne ve babanın birçok konuda anlaşamamasından ötürü, ortak velayet hakkının uygulanması zorlaşabilmektedir. Bu velayet sisteminde; her iki tarafın da mali gücü oranında çocuğun bakım, eğitim, beslenme, sağlık gibi masrafları bir nafaka avukatı yardımıyla belirlenerek bu masrafa denk değerde bir mutabakata varabilecek ve böylece bir iştirak nafakası belirlenebilecektir.

22-) Velayeti Öbür Ebeveynde Olan Çocuğun Bir Ebeveynde Kalması Suç mudur?

Velayet ebeveynlerden hangisinde olursa olsun, öbür ebeveyn ise yalnızca mahkeme tarafından belirlenen kişisel ilişki günlerinde çocuğu teslim alabilir. Ancak; bu günler haricinde, ebeveynlerden birinin çocuğu zorla alması ya da diğer ebeveyne teslim etmesi gereken vakitte teslim etmemesi halinde ise, çocuğun alıkonulması suçunu işlemiş olacaktır.

23-) Velayeti Öbür Ebeveynde Olan Çocuğun Kaçırılması/Alıkonulması Durumunda Ne Yapılır?

Velayet hakkı olmayan ebeveyn tarafından çocuğun kaçırılması halinde Türk Ceza Kanunu’nun 234. Maddesi ihlal edilmiş olacaktır. Bu durumun oluşması halinde, konu hakkında bilgili bir aile hukuku avukatı yardımıyla karakola veya savcılığa şikâyet dilekçesiyle başvurularak şikayetçi olunabilecektir.

24-) Ebeveynlerden biri Velayeti Diğer Ebeveyne Verebilir Mi?

Anne müşterek çocuğun velayetini babaya vermek ister ve baba da bu durumu kabul eder ise velayet babaya verilecektir. Ancak baba da çocuğun velayetini istemiyor ise hem anne hem de baba çocuğun velayetini istemediğinden çocuk sosyal hizmetlere gönderilecektir.