Vatan Partisi, İsrail’e geçit yok! İsrail, Akdeniz’in sularında boğulacaktır!

Vatan Partisi, İran’a saldıran İsrail’e karşı İstanbul’da eylem yaptı. Burada konuşan İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ‘Kardeş İran devletiyle ve İran halkıyla birlikteyiz. Bu savaş, bizim savaşımızdır. İsrail’e geçit yok! İsrail, Akdeniz’in sularında boğulacaktır.’ dedi

Vatan Partisi İstanbul’da İsrail saldırılarını protesto etti. İsrail’in İstanbul Levent’te bulunan Başkonsolosluk binası önünde toplanan Vatan Partililer “İsrail’e geçit yok! İsrail, Akdeniz’in sularında boğulacaktır.” dedi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, herkesi 21 Haziran’da Ankara’da düzenleyecekleri mitinge davet etti.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı dün İsrail Başkonsolosluğu önünde İran ve Gazze’ye saldırılara karşı eylem yaptı. “İsrail’e geçit yok! İncirlik ve Kürecik üsleri TSK denetimine alınsın” yazılı pankart taşıyan Vatan Partililer adına İl Başkanı Özkan açıklama yaptı.

‘BU SAVAŞ BİZİM SAVAŞIMIZ’

“İran’a saldırı, Türkiye’ye saldırıdır.” diyen Özkan “Kardeş İran devletiyle ve İran halkıyla birlikteyiz. Bu savaş, bizim savaşımızdır. Demir Kubbeyi kevgire çeviren İran’ın yiğit savaşçılarına selam olsun!” ifadelerini kullandı.

Yüreklerinin İsrail siyonizmine karşı savaşan İran’la çarptığını belirten Özkan, mezhepçi anlayışlara karşı uyardı ve “Türkiye-İran dostluğu yüzyıllara dayanmaktadır. Mezhepçi anlayışlar, ABD emperyalizmini ve İsrail siyonizmini güçlendirir. Gazze’nin ve Filistin’in yanında olmak, İran’ın da yanında olmaktır. İran devletiyle ve İran halkıyla omuz omuzayız.” diye konuştu.

İbrahim Okan Özkan’ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

“İsrail, emperyalizmin bölgemizdeki ana üssüdür. İsrail’in yayılmacı ve saldırgan politikasının altında emperyalizm ve siyonizm vardır. Bölge ülkelerinin emperyalizme karşı birliği bugün hiç olmadığı kadar önemlidir.

“İsrail siyonizmi can çekişiyor. Gazze başta olmak üzere Lübnan, İran, Yemen ve Suriye’ye yürüttüğü saldırı politikası İsrail’in çıkmazını gözler önüne seriyor. Tankıyla topuyla Batı Asya’da istikrarsızlık yaratmaya çalışan İsrail, bölgeye hakim olamayacağı bir açmazdadır. Filistin, Lübnan, İran ve Yemen devletleri, halklarıyla birlikte İsrail’e karşı büyük bir direniş gösteriyor.

‘İTİDAL ÇAĞRISIYLA DURDURULMAZ’

“Lafla, lanetlemeyle İsrail’e karşı tavır olmaz!

“İtidal çağrılarıyla, uluslararası topluma çağrılarla İsrail durdurulamaz!

“Vatan Partisi olarak Hükümetimizin derhal atması gereken adımları sıralıyoruz:

“İncirlik ve Kürecik üsleri derhal Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimine alınmalıdır.

“İncirlik ve Kürecik üslerini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tam denetimine vermek, bugün Filistin ve İran başta olmak üzere insanlığa en büyük destek olacaktır.

“İncirlik Üssü, emperyalizmin bölgedeki kanlı planlarının merkezidir. İncirlik’ten kalkan uçaklar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden İsrail’e silah taşımaktadır. İncirlik Üssü, 15 Temmuz darbe girişiminin karargahıdır. Darbe girişimine katılan uçaklar İncirlik’ten yakıt ikmali yapmış, başarısız olan FETÖ komutanları İncirlik’e sığınmıştır.

“Kürecik Radar Üssü, topraklarımızda İsrail’e yönelecek tehditleri önceden haber vermek için bir erken uyarı radarıdır. İsrail için gözcülük yapmakta ve istihbarat toplamaktadır. Yönetim merkezi Avrupa’daki NATO komutanlığıdır. Üslere el konsun, ABD ve İsrail defolsun!

KÜRECİK İSRAİL’E HİZMET ETMİYOR DİYENLER…

“Tam bu noktada değinmek zorunda olduğumuz bir konu daha var:

“Kürecik Üssü’nün İsrail’e hizmet etmediği yalanına inanan bir avuç insan var. Onlar da ne tesadüf ki Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin başında bulunuyor.

“Dezenformasyonla Mücadele Merkezi birkaç saat önce yaptığı açıklamada şunları söylüyor: ‘Kürecik Radar Üssünden İsrail’e bilgi aktarıldığı iddiası doğru değildir. Kürecik Radar Üssünden elde edilen veriler, NATO prosedürleri kapsamında yalnızca NATO müttefiki ülkeler ile belirli çerçevede paylaşılmaktadır.’

TBMM’Yİ VURANLARA YAKIT VERDİLER

“Sizin o çok değerli NATO müttefikleriniz 15 Temmuz gecesi İncirlik Üssü’nden yakıt aldı, aldığı yakıtla TBMM’yi vurdu. Kürecik Üssü’nden aldığı bilgileri İsrail’e mi vermeyecek? NATO’nun başını çeken ABD, İsrail’e istihbarat vermekten geri mi duracak?

“Türk milletine yanlış bilgi vermeyi bırakın, İsrail’e kalkan olmayın!

“Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde İsrail’e bağlı olan kuvvetleri darmaduman ederek Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamalıdır.

“Demir yumruk seçeneği gündemdedir. İsrail siyonizminin saldırganlığını durdurmak için Türkiye’nin eline tarihî fırsat geçmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu müdahalesiyle birlikte ABD ve İsrail, Kukla Kürdistan’ı kuramayacaktır.

‘NATO DÜŞMANIMIZ’

“Türkiye, NATO’dan Çıkmalıdır!

“Türkiyemiz, ülkemizi bölmek, parçalamak, borca batırmak, renkli devrimlerle iç cepheyi dağıtmak isteyen Atlantik merkezlerinden kurtulmalıdır.

“NATO, bölücü teröre on binlerce tır silah verdi. Güneyimizde Kürdistan adı altında İkinci İsrail’i kurmaya çalışıyor. Yunanistan’ı koca bir ABD üssü haline getirdi, namluları Türkiye’ye doğrultuyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi işgal tatbikatları yapıyor.

“İran bombardımanından kaçan İsrail devlet uçakları NATO üyesi Yunanistan’a saklandı. Karadeniz’den Umman Denizi’ne kadar cephe tektir. Cephede NATO ve Milli Devletler karşı karşıyadır.

“NATO, Türkiye’nin müttefiki değil, düşmanıdır. Türkiye, NATO’dan çıkmalıdır!

“İsrail bir avuçluk Gazze’yi yenemedi. İsrail, Lübnan Hizbullah’ını yenemedi. İsrail, Yemen’i yenemedi. Bu İsrail, İran’ı nasıl yok edecek? İsrail’e geçit yok! İsrail, Akdeniz’in sularında boğulacaktır.

Türkiye, İran ve Filistin’in kaderleri ortaktır. Savaşımız da şehitlerimiz de zaferlerimiz de birdir. Bu gerçeği İsrail’e övgüler, İran’a yergiler düzen Türkiye içindeki gizli CIA ve MOSSAD elemanları da değiştiremez.

CUMARTESİ MİTİNG VAR

“Kahrolsun İsrail Siyonizmi! Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi! Yaşasın Doğu Kudüs Başkentli, Birleşik, Bağımsız Filistin! Yaşasın İran Devletinin ve İran Halkının Onurlu Mücadelesi! Bütün vatandaşlarımızı 21 Haziran Cumartesi günü, saat 16.00’da, Ankara’da Sakarya Caddesi’nde İsrail saldırganlığına karşı Genel Başkanımız Doğu Perinçek öncülüğünde yapacağımız açık hava buluşmasına davet ediyoruz.”