Tükoder Genel Kurulunda, Tüketici Hakları Mücadelesi, örgütlenme ve Toplumsal Birlik Vurgulandı

Bakırköy, İstanbul’da, 29 Haziran 2025 – Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder), kuruluşunun 35. onurlu yılını, coşkulu ve kararlı bir atmosferde gerçekleştirdiği 17. Olağan Genel Kurulu ile taçlandırdı. Genel Kurulda, derneğin tüketici mücadelesindeki öncü rolü bir kez daha tescillenirken, Genel Başkanlığa tekrar Aziz Koçal ve arkadaşları seçilerek güven tazeledi. Bu sonuç, Tükoder’in evrensel tüketici haklarının Türkiye’de karşılığını bulması için sürdürdüğü örgütlü mücadelenin devamlılığına olan inancı pekiştirdi.

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, evrensel tüketici haklarının Türkiye’de henüz tam anlamıyla güvence altına alınmadığı vurgulandı. Özellikle barınma, sağlıklı, besin değeri yüksek ve ekonomik gıdaya erişim, sağlıklı çevrede yaşama hakkı gibi temel haklardaki sorunlar ile yaşanan hak ihlalleri dile getirildi. Ülke genelindeki maden ruhsatlarının doğayı, çevreyi ve ormanları yok ederek meraları, dereleri ve ekilebilir toprakları tahrip ettiği gerçeğine dikkat çekilerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için suya, toprağa, doğaya ve çevreye sahip çıkmanın hayati önemi vurgulandı. Bu mücadelenin, ancak örgütlü bir toplumsal birliktelikle başarıya ulaşabileceği bir kez daha ifade edildi.

Bu doğrultuda, sivil toplum kuruluşları, kitle örgütleri, meslek örgütleri ve tüm toplumsal muhalefetin güçlerini birleştirerek demokratik mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğinin altı çizildi. Genel Kuruldan, tüm tüketicilere yankılanan güçlü bir çağrı yükseldi: “Tüketici susmayacak, haklarından vazgeçmeyecek! Adil, güvenli ve insanca bir yaşam için haklarına sahip çık, sineye çekme, Tükoder’de örgütlen!”

İklim Kanunu ve Zeytinlikleri Tehdit Eden Torba Kanuna Karşı Tükoder’den Net Duruş!

Genel Kurulda, ülke gündemini meşgul eden önemli konulara da değinildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam eden “İklim Kanunu” ve “Zeytinliklerin Maden Faaliyetine Açılmasını Öngören Torba Kanun”a karşı iki ayrı önerge oybirliğiyle kabul edildi. Bu önergeler, Tükoder’in çevresel hakların korunması ve doğanın tahribatına karşı gösterdiği kararlılığın somut bir göstergesi oldu. Her iki kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndan geri çekilmesinin sağlanması için Milletvekillerine çağrıda bulunuldu. Kabul edilen her iki önerge de kamuoyu ve basın mensuplarının dikkatine sunulmak üzere ekte yer almaktadır.

Tükoder, 35 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi, çevreye duyarlı bir toplumun inşası için yılmadan mücadele etmeye devam edecektir.

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