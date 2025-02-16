Kemal Bek’in “Olağanüstü Dünya” başlıklı yeni kitabı raflarda

Edebiyat tarihçiliğinin yanı sıra eleştirel yazıları ile de tanınan yazar Kemal Bek’in “Olağanüstü Dünya” başlıklı kitabı, h2o kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Özcan Özen tarafından yayına hazırlanan ve 128 sayfadan oluşan kitabın kapak görseli, Sevil Tarla’ya ait.

Kemal Bek, “Olağanüstü Dünya” hakkında şunları söyledi:

“Anlatımlarındaki ‘çok renklilik’ten de anlaşılacağı üzere, kitaptaki öyküler çok uzun bir süreçte yazıldı. Her öykücü gibi, ben de kendi yaşamımdan ve gözlemlerimden yararlandım; ‘sıradan insan’ı anlatmaya, hafif gülmeceyle dramı bir arada vermeye çalıştım.”

“Olağanüstü Dünya”da, sıcak ve samimi, yer yer gülümseten 13 öykü yer alıyor. Kemal Bek’in, öykülerinde kullandığı özenli dil gözden kaçmıyor. Bu nedenle okur yorulmuyor, adeta öykünün içinde yaşıyor. Karakterler, karşımıza çıkabilecek denli gerçek. Öykülerin diyalogları, mekanlarıyla uyumlu; sinema/tiyatroya yakın duruyor. Kemal Bek, öykülerinde toplumsal ve sosyal konulara parmak basarken, yaşadığı toplumu eleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Edebiyatçıların, “Edebiyatımızın sessiz kahramanı” olarak tanımladığı Kemal Bek’in yeni kitabı “Olağanüstü Dünya”, okunmaya değer bir kitap. Kitabı, Online kitap satış sitelerinden ve h2o kitap yayıncılıktan (www.h2okitap.com) temin etmek mümkün.