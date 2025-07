İDO Gemileri başarılı Organizasyonlarla dikkat çekiyor!

Boğaz’ın eşsiz manzarasında, deniz üzerinde unutulmaz anlar yaşamak artık mümkün. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), filosunda yer alan bazı gemileri, özel ve kurumsal etkinlikler için kiralama hizmetine açarak deniz üstü deneyimlerin kapısını aralıyor.

Etkinliklerinizi Denize Taşıyın; İDO ile Fark Yaratın

Festival, düğün, gala, lansman, motivasyon gezisi ya da kurumsal toplantılar… Artık tüm bu organizasyonlar, İstanbul’un kalbinde, denizin üstünde İDO sayesinde yapılabiliyor. İDO, etkinliklerinize hem doğal hem de prestijli bir ambiyans katıyor.

Kurumsal Etkinlikler için Deniz Üstünde Yeni Bir Dönem

Şirket toplantılarından ürün lansmanlarına kadar her türlü kurumsal organizasyona özel, konforlu ve tam donanımlı gemilerle hizmet veriliyor. Gemi, ihtiyaca uygun olarak etkinliği yapan firmaların veya kişilerin beklentileri ve dışarıdan aldıkları destekler doğrultusunda ses sistemi, sinevizyon, internet bağlantısı, sahne düzeni ve catering hizmetleriyle donatılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan;

“İDO olarak yıllardır milyonlarca yolcuyu güvenle taşımanın ötesinde, denizle kurduğumuz bu güçlü bağı şimdi bambaşka bir boyuta taşıyoruz. Gemilerimizi artık sadece bir ulaşım aracı değil; deneyim, etkileşim ve kurumsal prestij için özgün bir platform olarak konumlandırıyoruz. İstanbul’un kalbinde, deniz üzerinde düzenlenen etkinliklerle markalara benzersiz hikâyeler yazma imkânı sunuyoruz. Bu vizyonla, şehrin ritmini denizin huzuruyla buluşturuyor; sürdürülebilirlikten teknolojik donanımlara kadar her ayrıntıyı düşünerek kurumlara ilham veren bir organizasyon sahnesi yaratıyoruz. İDO’nun köklü geçmişinden aldığı güçle, denizin üzerinde geleceğin etkinlik kültürünü inşa ediyoruz.

Ayrıca bu dönüşümde, güvenilirliği ve kapasitesiyle öne çıkan arabalı vapurlarımızı da etkinlik dünyasına açarak fark yaratıyoruz. 1.000’in üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapabilen bu geniş ve sağlam yapılı gemilerimiz, büyük kurumsal organizasyonlar için ideal bir zemin sunuyor. Filomuzdaki çeşitlilik sayesinde, her ölçekte etkinlik için esnek ve güçlü çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kurumlar, etkinliklerine özel olarak gemilerin iç mekânlarını istedikleri gibi şekillendirebiliyor; markalarına özel branding uygulamaları yapabiliyorlar. Sahne kurulumu, barkovizyon, canlı yayın altyapısı, sunum sistemleri ve teknik donanım gibi tüm ihtiyaçlar otel konforunda karşılanabiliyor. Yani bir karasal mekânda yapılabilecek hemen her şey, denizin üstünde çok daha özgün ve etkileyici bir atmosferde hayata geçirilebiliyor. Aslında markalar için yeni nesil bir deneyim alanı sunuyoruz. İDO gemilerini, sadece ulaşım değil, etkileşim ve hafızada kalacak anlar için bir platform olarak yeniden konumlandırıyoruz” dedi.

İstanbul Boğazı’nın En Özel Rotaları Sizi Bekliyor

Etkinlikler, belirli bir rota üzerinde seyahat ederken yapılabileceği gibi, istenirse sabit bir noktada demirleyerek de gerçekleştirilebiliyor. Özel güzergâh tasarımları sayesinde katılımcılar, İstanbul’un tarihi siluetini seyrederek unutulmaz anılar biriktiriyor.

Sürdürülebilirlik ve Prestij Aynı Gemi Üzerinde

İDO’nun çevreci yaklaşımı bu hizmette de sürüyor. Yakıt verimliliği yüksek, düşük emisyonlu gemilerle hem doğa korunuyor hem de kurumsal markalara prestij kazandırılıyor. Gemi kiralama talepleri, etkinlik türüne göre özelleştirilen hizmet paketleriyle değerlendiriliyor.