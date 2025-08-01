MHP’li Yalçın Erzurum’dan seslendi: “Milli egemenlikten taviz yok!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Erzurum’daki “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” buluşmasında, Terörsüz Türkiye projesinin devlet politikası hâline geldiğini belirterek, birlik ve bütünlükten taviz verilmeyeceğini, adımın hem iç hem de bölgesel barış için kritik önem taşıdığını vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Erzurum’da düzenlenen “Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları – Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temalı toplantıda yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye projesinin tarihî ve stratejik önemine dikkat çekti.

“BÖLGESEL TOPLANTILAR BAŞLADI”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, “Terörsüz Türkiye için Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları – Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesi kararının daha önce duyurulduğunu hatırlattı. Bu çerçevedeki toplantıların ilkinin Erzurum ’da gerçekleştirildiğini belirten Yalçın, Erzurum bölge toplantısının Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerini kapsadığını ifade etti.

“ERZURUM KONGRESİ’NİN RUHU BUGÜNE IŞIK TUTUYOR”

Yalçın, Millî Mücadele döneminde vatanın işgaline karşı kararlar almak üzere toplanan ilk millî kongrenin 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da yapıldığını anımsattı. Kongrede alınan, “Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.” kararlarının günümüze de ışık tuttuğunu vurguladı. MHP’nin ilhamını şanlı tarihten aldığını belirten Yalçın, Erzurum Kongresi’nin direniş ruhunu tüm vatan sathına yaydığını ve milletin birlik azmini harekete geçirdiğini söyledi.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DESTEĞİYLE DEVLET POLİTİKASI HÂLİNE GELDİ”

Yalçın, MHP Lideri Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye çağrısının özünün Erzurum Kongresi’nde bulunduğunu ifade ederek, bu hamlenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle yürütme erkinin gücünü arkasına aldığını kaydetti. Bu sayede geleceği teminat altına almayı hedefleyen ve ülkenin bekasını sağlamlaştırmaya yönelik projenin devlet politikası hâline geldiğini söyledi.

MİLLÎ EGEMENLİKTEN TAVİZ YOK

TBMM’de kurulan komisyonun Erzurum’daki birlik ruhuyla çalışacağını söyleyen Yalçın, Terörsüz Türkiye adımı hayata geçirilirken millî egemenlikten, millî devlet ilkesinden ve birlik bütünlükten taviz verilmeyeceğini kaydetti.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ SÜRECİN İTİCİ GÜCÜ

Yalçın, Terörsüz Türkiye’nin bir “değişim” değil, mevcut hâlin olgunlaşması anlamına geldiğini belirterek, Türk milliyetçiliğinin sosyolojik bir ayrışmanın değil; birleşme ve kardeşliğin çimentosu olduğunu ifade etti. Batı’daki ırkçı milliyetçilik anlayışlarından farklı olarak ilerlemeci ve rasyonel bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL DESTEK VE KARARLILIK

Projede hiçbir pazarlık veya taviz olmadığını söyleyen Yalçın, TBMM’deki komisyonun Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinden geri adım atmayacağını belirtti. Terörün 40 yılı aşkın süredir ülkeye ayak bağı olduğunu hatırlatan Yalçın, suça karışmamış kişilerin topluma kazandırılması için şartların olgunlaşması gerektiğini ifade etti.

KIBRIS, FİLİSTİN VE BÖLGESEL BARIŞ VURGUSU

Terörsüz Türkiye adımının sadece iç mesele olmadığını vurgulayan Yalçın, bu hamlenin Kafkasya’da barış, Doğu Akdeniz’de istikrar, Ege’de adil statü, KKTC’nin haklarının korunması, Balkanlar’da huzur, Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğü, Filistin’in bağımsızlığı ve Gazze’deki zulmün son bulması gibi sonuçlar doğuracağını söyledi.

İSRAİL ELEŞTİRİSİ VE BÖLGESEL DENGELER

Yalçın, Terörsüz Türkiye adımının emperyalist güçlerin planlarını bozduğunu, İsrail’in ise bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti. İsrailli siyasetçilerin ve medyanın Türkiye’yi tehdit olarak gösterme çabasının bunun kanıtı olduğunu ifade etti.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

Yalçın, CHP ve İYİ Parti’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, bazı muhalefet çevrelerinin Terörsüz Türkiye projesine karşı tavrının, İsrail’in söylemleriyle örtüştüğünü savundu.

CHP’nin TBMM’de kurulan komisyona dair kararsız tutumunu “oy hesabı” olarak nitelendirdi. İYİ Parti sözcülerinin MHP’yi PKK ile aynı safta göstermeye çalışmasının da asılsız olduğunu söyledi.

“MİLLET ALGI OYUNLARINA GELMEYECEK”

Türk milletinin algı operasyonlarına kapılmayacak kadar basiretli olduğunu belirten Yalçın, haklıyı haksız göstermeye çalışan anlayışın milletten karşılık bulmayacağını ifade ederek açıklamasını tamamladı.

