TÜKODER’DEN YAZ UYARISI: Güneş altında bekletilen damacana ve pet şişe suları çok tehlikeli

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, yaz sıcaklarında güneş altında bekletilen damacana ve pet şişe sularının ciddi sağlık riski taşıdığını belirterek vatandaşları ve yetkilileri uyardı.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte su tüketimi artarken, market ve bakkal önlerinde, depolarda ve dağıtım araçlarında güneş ışığı altında bekletilen damacana ve pet şişelerin sağlığı tehdit ettiği belirtildi. TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada bu suların, yüksek sıcaklıkta zararlı kimyasallar salabileceğini vurguladı.

“BPA VE ANTİMON SUYA SIZIYOR”

Koçal, plastik şişeler ve damacanaların genellikle PET (polietilen tereftalat) ve polikarbonat malzemeden üretildiğini hatırlatarak, “Bu malzemeler yüksek ısıya ve güneş ışığına maruz kaldığında Bisfenol-A (BPA) ve Antimon gibi hormon dengemizi bozabilecek ve uzun vadede kanser riskini artırabilecek maddeler (kimyasallar) suya geçebilir” dedi.

Uzun süre güneşte bekleyen plastiklerde çatlaklar oluşabileceğini belirten Koçal, bu durumun mikroorganizmalar için uygun bir üreme ortamı yarattığını ve mide-bağırsak enfeksiyonlarına yol açabileceğini ifade etti.

DEPOLAMA VE KULLANIM KURALLARI

TÜKODER’in açıklamasında, damacana ve pet şişe suların saklama kuralları da hatırlatıldı. Damacana kapların en fazla 5 yıl veya 75 dolum kullanılabileceği, üretim tarihlerinin kap üzerinde kabartma olarak yer aldığı ve raf ömrünün en fazla 3 ay olduğu belirtildi.

Pet şişelerin ise tek kullanımlık olduğu, tekrar doldurulmaması gerektiği vurgulandı. Depolama alanlarının serin, karanlık ve temiz olması, suların tüp, petrol ürünleri, temizlik malzemeleri ve kimyasallarla aynı yerde bulundurulmaması gerektiği kaydedildi.

“YETKİLİLER GÖREVE”

TÜKODER, yerel yönetimlere ve yetkililere şu çağrılarda bulundu:

Market ve bakkal önlerinde güneşte bekletilen suların satışına son verilmeli

Uzun süre güneş altında kalan sular derhal imha edilmeli

Depolama ve dağıtım standartları sıkı biçimde denetlenmeli

TÜKETİCİLERE UYARILAR

Koçal, vatandaşların da satın aldıkları suyun üretim tarihini ve kapların yıpranma durumunu mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. “Plastiği çatlamış, etiketi solmuş damacanaları kullanmayın. Suyun gölgede, serin ve temiz ortamda muhafaza edildiğinden emin olun” dedi.

“Su, yaşamın temelidir” diyen Koçal, “Sağlık ve güvenliğin korunması en temel evrensel tüketici hakkıdır. TÜKODER olarak bu sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.