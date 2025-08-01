Eroğlu, “Nefes Kredisi” işletmelere umut oldu ama krediye ulaşan yok

Yeme – İçme Sektörüne Sunulan Destek, Kağıt Üstünde Kaldı

Yüksek enflasyonun ve artan maliyetlerin kıskacındaki yeme-içme sektörü için TOBB’un duyurduğu “Nefes Kredisi”, işletmelere umut oldu ama uygulanabilirliği tartışmalı.

Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER) Başkanı Süleyman Erdal Eroğlu “Bu kredi gerçekten esnafa nefes olabilir. Ama şu ana kadar krediye ulaşabilen yok. Süreç tıkanmış durumda. Desteğe ulaşamayan destekten nasıl faydalansın, bankalarda para yok” diyerek yaşanan sıkıntıyı açıkça dile getirdi.

2025 itibarıyla gıda enflasyonu % 30’un üzerinde seyrediyor. Restoranlar, kira, enerji ve personel maliyetleriyle mücadele ederken; krediye erişim, birçok işletme için hayati önemde.

TOBB’un sunduğu 6 ay ödemesiz, düşük faizli kredi desteği sektöre can suyu olabilecek nitelikte. Ancak bankalara yapılan başvuruların çoğu ya yanıtsız kalıyor ya da retle sonuçlanıyor.

Sektör temsilcileri açık konuşuyor: ‘Nefes’ kredisi kağıt üstünde kalmamalı, gerçekten nefes aldırmalı.