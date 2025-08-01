Türkiye’de sanal gerçeklik tenis deneyimi resmi lig formatında başlıyor

Teknospor AŞ, Avusturya teknoloji şirketi VR Motion-Learning GmbH tarafından geliştirilen ödüllü Tennis Esports uygulamasıyla iş birliği yaparak, Türkiye’de sanal gerçeklik tenis deneyimini resmi lig formatında başlatıyor.

VR Motion-Learning ve Teknospor A.Ş. Güçlerini Birleştirdi

Yapılan stratejik iş birliği kapsamında, Teknospor A.Ş., Türkiye’de “Turkish Tennis Esports League” (Türkiye Tenis Espor Ligi) adıyla resmi VR tenis ligini düzenleme konusunda münhasır temsil hakkına sahip oldu.

Bu yetki; tanıtım, reklam, sponsorluk ve satış operasyonlarından, ulusal çapta turnuva, müsabaka ve lig organizasyonlarına; Türkiye genelinde temsilci atamalarından, VR tenis alanında sivil toplum kuruluşları ve federasyonların kurulmasına kadar geniş bir faaliyet alanını kapsıyor.

Bu anlaşma ile Türkiye, VR tenis alanında uluslararası standartlarda rekabetin ve profesyonel organizasyonların merkezi olma yolunda güçlü bir adım atıyor.

Uluslararası Sanal Tenis Federasyonu’nun (IVTF) desteğini alan bu girişim, tenis deneyimini yeniden tanımlarken, her yaştan ve fiziksel yetiden katılımcıya açık yapısıyla sporun kapsayıcılığını öne çıkarıyor. VR tenis, hem profesyonel hem de amatör oyunculara eşsiz bir deneyim sunarak ülkemizde kısa sürede yaygınlaşması beklenen yeni bir spor alanı oluşturuyor.

Teknospor AŞ CEO’su Koray Erdemir, “VR Tenis’i Türkiye’ye getirmekten ve resmi lig formatında başlatmaktan gurur duyuyoruz. Bu teknoloji sayesinde hem tenisi daha geniş kitlelere ulaştırmayı hem de ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil edecek oyuncular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Teknospor A.Ş. olarak, geleceğin sporlarına her zaman yatırım yapıyor ve ülkemizi bu yeniliklerle tanıştırmak için çalışıyoruz. 2027 yılında dünyanın önde gelen e-spor organizasyonlarında yer alması beklenen bu branşı, Türkiye’de geliştirmek ve yaygınlaştırmak en büyük hedefimizdir.” dedi.

Sanal Kortlarda Resmi Bir Dönem Başlıyor

VR tenis, dünyanın birçok ülkesinde espor ile geleneksel sporu bir araya getiren çığır açıcı bir trend haline gelirken, Teknospor AŞ bu dönüşümün Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olarak sürecin öncülüğünü üstleniyor. Tenis becerilerini VR teknolojisiyle harmanlayan Tennis Esports, oyunculara antrenman, rekabet ve eğlenceyi aynı anda sunuyor.

VR Motion-Learning GmbH CEO’su Gregory Gettinger ise “Bu anlaşma bizim için büyük mutluluk. Türk oyuncuların bu dijital devrime nasıl katkı sağlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca Teknospor AŞ ile olan iş birliğimizden dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Umarım bu proje Türkiye’de büyük bir başarıya ulaşır.” dedi.

Sponsorlar ve Markalar İçin Yeni Fırsatlar

Koray Erdemir ayrıca, VR tenis deneyiminin sadece sporcular için değil, markalar ve sponsorluk dünyası için de yepyeni fırsatlar sunduğunu belirterek şunları ekledi: “VR Tenis, sadece bir spor değil, aynı zamanda deneyimsel bir dünya sunuyor. Bu da yaratıcı iş birliklerine ve yeni pazarlama alanlarına olanak tanıyor.”

Teknospor A.Ş. Hakkında

2019’da spor ve teknolojiyi bir araya getirme vizyonuyla kurulan Teknospor A.Ş., spor organizasyonları, federasyonlara operasyonel destek, sponsorluk, pazarlama ve iletişim alanlarında çözüm ortağıdır. HADO’yu Türkiye ile tanıştırarak gençler arasında yaygınlaştırmış, AI 4 Sports sistemiyle spor teknolojilerinde yenilikçi çözümler sunmuş ve EsporMedya platformuyla espor haberlerinin öncüsü olmuştur. Teknospor, 2021’den bu yana Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun, 2025’ten itibaren ise Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun organizasyon, sponsorluk ve iletişim süreçlerini başarıyla yürütmektedir.