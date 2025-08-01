TEDAVİSİ TAMAMLANAN ÇOCUKLAR YAZIN TADINI LÖSEV İLE ÇIKARDI

LÖSEV – Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 27 senedir binlerce lösemili ve kanserli çocuğun tedavisini üstlenerek maddi ve manevi yardım ulaştırmaya ve moral vermeye devam ediyor. Temmuz ayı boyunca İstanbul’da çeşitli kurumların sosyal sorumluluk kapsamında ev sahipliği yaptığı Canım Kardeşim Yaz Okulu etkinliklerinde çocuklar hem eğitici, hem de eğlence ile dolu bir ay geçirdi.

Tedavi süresi boyunca vakfa kayıtlı çocukların yanında olan LÖSEV, tedavileri tamamlandıktan sonra da onların yanında olarak sosyal gelişimlerine destek sağlamaya devam ediyor. LÖSEV İstanbul Ataşehir ve Levent İrtibat ofislerinin Canım Kardeşim Ders Evi Yaz Okulu kapsamında düzenlediği farklı etkinliklerde bir araya gelen çocuklar yazın tadını çıkardı hem de yeni arkadaşlıklar kurdu.

ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENDİ

Çocuklar Yaz Okulu etkinlikleri sırasında doğayla, sanatla, bilimle ve sporla iç içe unutulmaz anlar yaşadı. Kültürel mirasla tanıştıkları Masal Müzesi, Kamera Müzesi Rahmi Koç Müzesi ve Barış Manço Müzesi ziyaretlerinde hem eğlendiler hem de öğrendiler. İstanbul Akvaryum ziyaretinde deniz altı dünyasını keşfederken Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde doğayı tanıma fırsatı buldular. Çocuklar aynı zamanda Ali Kuşçu Uzay Evi’ni ziyaret ederek farklı bir dünyanın kapısını araladı ve uzayı daha yakından tanıdılar.

YAZ OKULU’NDA FARKLI DENEYİMLER BİR ARADA

Xtrem Aventures İstanbul’daki parkur alanında ve Zeytinburnu’ndaki Buz Odası’ndaki paten pistinde fiziksel becerilerini geliştiren çocuklar, Apple Store’da düzenlenen film çekim atölyesinde teknolojiyle buluşarak kendi içeriklerini üretmenin heyecanını yaşadılar. Gönüllülerin desteği ile düzenlenen cupcake süsleme atölyesinde ise yaratıcılıklarını konuşturdular. Ayrıca Kidzania ziyaretlerinde çocuklar mühendislikten aşçılığa, ressamlıktan diş hekimliğine birbirinden farklı meslekleri deneyimleyerek hem sosyalleşti hem de eğlendi.

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Elif “Apple Store’da kendi filmimizi çekmek çok eğlenceliydi. En çok da birlikte cupcake süslediğimiz zamanı sevdim. Arkadaşlarımla yeniden gelmek istiyorum.” sözleriyle duygularını dile getirdi.