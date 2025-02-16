Arzen Factroy şimdi İstanbul Kadıköy’de…

Türkiye’de bir ilk olarak, profiterolün 9 çeşit Belçika çikolatası ile yapılan sosları ve farklı sunum zenginlikleri içeren menüsüyle benzersiz bir deneyim sunan Arzen Factory, İstanbul şubesini Kadıköy’de Bahariye Caddesi üzerinde hizmete açtı.

Erzurum’da yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde modern tesislerinde son derece hijyenik şartlarda üretim yapan Arzen, Factory markasıyla tüm Türkiye’ye yayılmaya başladı. Bu yılın başında Ankara’da şube açan Arzen Factory, şimdi de İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yurt içinde Migros, Macro Center ve File marketlerde satışı yapılan ürünler aynı zamanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a da ihraç ediliyor. Arzen Dondurma, Erzurum’da üretilen lezzetlerini dünyanın farklı ülkelerinde satışa sunuyor.

Türkiye’de bir ilk olarak, profiterolün 9 çeşit Belçika çikolatası ile yapılan sosları ve farklı sunum zenginlikleri içeren menüsüyle benzersiz bir deneyim sunan Arzen Factory, İstanbul şubesini Kadıköy’de Bahariye Caddesi üzerinde hizmete açtı.

Bahariye Caddesi üzerinde 350 metrekare büyüklüğündeki Arzen Factory, Dondurma, profiterol, pastalar ve içecekleri ile çok şık ve modern mekân tasarımıyla misafirlerine ağırlamaya başladı. Arzen Factory, Erzurum, Ankara ve İstanbul’dan sonra yıl sonuna kadar ülkenin farklı noktalarında toplam 10 yeni şube açmayı planlıyor.

Amaçlarının Erzurum’dan Türkiye’ye açılan bir Türkiye markası oluşturmak olduğuna dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kılıç, “Bu amaç için bugüne kadar destek veren tüm hemşehrilerimizden bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Gelen franchise talepleri değerlendiriyoruz” dedi.

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