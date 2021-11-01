N Kolay 43. İstanbul Maratonu Pazar Günü Koşulacak

Dünyanın kıtalar arası tek maratonu olan N Kolay İstanbul Maratonu, 7 Kasım 2021 Pazar günü 43. kez koşulacak. 20 bin çipli sporcu, 20 bin halk koşucusu olmak üzere toplam 40 bin kişi Asya’dan Avrupa’ya geçecek.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 7 Kasım Pazar günü koşulacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen N Kolay İstanbul Maratonu, dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliği taşıyor. 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapılacağı etkinlikte dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 50 elit atlet ve toplamda 40 bin kişi parkura çıkacak.Altunizade’den başlayacak etkinlikte katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek Avrupa Kıtası’nda koşuyu tamamlayacak. 09.00’da start alacak 42K yarışı Sultanahmet Meydanı’nda; 09.15’te start alacak 15K yarışı Yenikapı’da; 09.45’te start alacak 8K Halk Koşusu Dolmabahçe’de sona erecek. 42K’da yarışı 6 saat 20 dakikanın altında, 15K da ise 2 saat 15 dakikanın altında bitiren sporculara madalyaları yarış bitiminde takdim edilecek. Etkinlik TRT Spor Yıldız ve İBB Spor İstanbul Youtube kanallarından naklen yayınlanacak.



YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

N Kolay 43. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü 7 Kasım Pazar günü 03.00’te, parkur üzerindeki tüm yollar ise 05.00’te araç trafiğine kapatılacak. Pazar günü 12.30’dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar kademeli olarak araç trafiğine açılacak.



Araç trafiğine kapatılacak tüm yollar ise şöyle:

Altunizade – Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03:00-12:30

Balmumcu Kavşağı – 06:00-13:00

Barbaros Bulvarı– 06:00-13:15

Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe Caddesi– 06:00-13:30

Meclisi Mebusan Caddesi – 06:00-10:15

Kemeraltı Caddesi – 06:00-10:20

Galata Köprüsü Ragıp Gümüşpala Caddesi – 06:00-10:30

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü– 06:00-11:30

Kennedy Caddesi Bakırköy yönü– 06:00-12:50

Rauf Orbay Caddesi Florya yönü – 06:00 – 13:00

Rauf Orbay Caddesi Florya Yenikapı yönü – 06:00 – 13:15

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü – 06:00 – 14:22

Kennedy Caddesi Sirkeci yönü – 06:00 – 15:00

Gülhane Parkı Sultanahmet Meydanı – 06:00 – 15:30



BASIN AKREDİTASYONLARI

N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nu takip etmek isteyen basın mensupları, akreditasyon kartlarını 4-5-6 Kasım tarihlerinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ndan veya 7 Kasım’da Altunizade’de yarış başlangıç alanından alabilecek. Akreditasyon kartlarının teslimi sırasında basın mensuplarının, kurum kartlarını ve aşı kartları ya da PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir. İBB Saraçhane Belediye Sarayı’ndan 7 Kasım Pazar günü saat 07.00’de hareket edecek otobüs, basın mensuplarını yarış başlangıç alanına taşıyacaktır.



PROGRAM

03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Araç Trafiğine Kapatılması

05.00 Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kapatılması

07.00 – 07.30 Sporcu Otobüslerinin Hareket Saati (Taksim ve Sultanahmet)

08:40 Paten Start

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarışı Start

09.00 42K Elit Atlet Start

09.00 42K Start

09.15 15K Start

09.45 Halk Koşusu Start

09.50 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiriş Zamanı

12.00 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

13.00 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)



PARKUR

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19bKvdaJBi70NWpohZfB62rkWrfq6iYkM&ll=41.036868999999996%2C29.04336800000001&z=12