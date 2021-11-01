MUSALLAT ETME…

Allah’ım;

Sen bizlere; merhametsizleri, zalimleri, vicdansızları musallat etme.

Sen bizlere; iftiracıları, fitne, fesat, gıybetçi dedikoducuları musallat etme.

Sen bizlere; taassup sahibi yobazları, tarafgirleri musallat etme.

Sen bizlere; hayatlarına kinle, nefretle, düşmanlıkla yön verenleri musallat etme.

Sen bizlere; okumayan, öğrenmeyen, bilmeyen eğitimli, eğitimsiz kara cahilleri musallat etme.

Sen bizlere; ikiyüzlüleri, korkakları, menfaatperestleri, dalkavukları musallat etme.

Sen bizlere; gözünü hırs bürümüşleri, makam, para, güç için yapamayacakları kötülük olmayanları musallat etme.

Sen bizlere; bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanları musallat etme.

Sen bizlere; aklını başkalarına teslim edenleri, kula kul olanları musallat etme.

Allah’ım;

Sen bizlere; iyilikler, güzellikler, hayırlar nasip eyle.

Sen bizlere; iman, ahlak, dürüstlük, vefa, tevazuu nasip eyle.

Sen bizlere; mürüvvetle yaşayan sevgi dolu yürekler nasip eyle.

Sen bizlere; sağlıklı, huzurlu, hayırlı, bereketli ömürler nasip eyle.

Sen bizlere; vatan, millet, bayrak aşkıyla, birlik ve barış içinde yaşanan bir ömür nasip eyle.

Allah’ım;

Senden başka gidecek kapımız, sığınacak ve el açacak kimsemiz yok.

Sen bizleri; nefsimizle, şeytanla, bizi senden edecek gafletle baş başa bırakma.

Sen bizlere; senin emrettiğin gibi dosdoğru olmayı, seniz rızana kavuşmayı nasip eyle.

Sen bizlere; sana olan imanımızla, Peygamber Efendimize olan bağlılığımızla yaşayıp, aynı duygularla son nefesimizi vermeyi nasip et.