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Kadıköy Gazetesi » Genel, Sağlık, Toplum, Yaşam » İşitme kaybının işaretleri Nelerdir?
İşitme kaybının işaretleri Nelerdir?


İşitme kaybı genellikle kademeli olarak meydana gelir. Aileniz ve iş arkadaşlarınız bir işitme sorununuzun olduğunu sizden önce fark edebilir.


İşitme kaybının işaretleri
Etrafınızdaki herkes mırıldanıyormuş gibi mi geliyor? Söylediklerini tekrar etmelerini eskisinden daha mı fazla talep ediyorsunuz?
Restoran gibi gürültülü ortamlarda bire bir konuşmaları anlamakta zorlanıyor musunuz?
Birisi size başka bir odadan konuştuğunda duyamıyor musunuz?

Bunlar işitme kaybının en yaygın işaretlerinden bazılarıdır.

Ody.EMEL ÇETİN

📆 02 Kasım 2021 Salı 21:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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