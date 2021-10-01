Çintimar: “N Kolay 43. İstanbul Maratonunun Pandemide de yapılabildiğini gösterdik”

World Athletics tarafından yol yarışlarında Elite Label kateg​oride gösterilen, dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan ‘N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenecek N Kolay 43. İstanbul Maratonu 7 Kasım 2021 Pazar günü koşulacak. Geçtiğimiz yıl pandemi önlemleri kapsamında ilk kez Avrupa’dan Asya’ya doğru koşulan yarış bu yıl eski parkuruna geri dönecek ve Asya’da başlayıp Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. 43. kez start alacak maratonun Sanal Koşu’su ise 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak. Etkinliğin basın toplantısı Swissotel’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca’nın katılımıyla gerçekleşti. Basın mensupları toplantıya büyük ilgi gösterdi.

Ekrem İmamoğlu: “İstanbul Maratonu İstanbul gibi eşsiz”

N Kolay İstanbul Maratonu’nun dünyanın 35, Avrupa’nın 5 elit kategori maratonundan biri konumunda olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul’da olimpiyatlara ev sahipliği yapma niyetimizi her fırsatta beyan ediyoruz. N Kolay İstanbul Maratonu’nun bu yıl 43.’sü gerçekleştirilecek. Böyle gelenekselleşmiş spor etkinlikleri, hedefimize ulaşmamıza değerli katkılar sunuyor. İstanbul Maratonu World Athletics’in Elit Label listesinde yer alıyor. Bu da kentimizin yüksek prestijli, uluslararası spor organizasyonları düzenleme konusundaki yetkinliğini gösteriyor. İstanbul Maratonu da tıpkı İstanbul gibi eşsiz… Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton. Bu şehrin detaylarını keşfetmenin en güzel, sağlıklı, eğlenceli yollarından biri. İstanbul’da yaşayan herkes hayatında bir kez de olsa köprüyü yürüyerek geçmeli, Haliç’te küreç çekmeli. Bu şehir bize öyle güzel imkanlar sunuyor ki… Biz de düzenlediğimiz etkinliklerde İstanbulluların fiziksel aktivitelerini artırmakla birlikte, şehrimize dair tüm ayrıntıları keşfetmelerini amaçlıyoruz. N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nun büyük bir heyecana sahne olacağına inanıyorum. İlerleyen yıllarda gerek sporcu yetiştirme gerek tesisleşme gerekse uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda İstanbul’u çok farklı noktalara taşıyacağımıza ve hep birlikte bu muhteşem kentte olimpiyatlara ev sahipliği yapma gururunu yaşayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.” diye konuştu.

Onur: “Parkur rekoru bekliyoruz ”

Pandemi döneminde tüm dünyada etkinlikler iptal edilirken hem yarı maraton hem de maraton organizasyonlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde iptal edilirken biz maratonu hepinizin sayesinde tamamladık. 2020’de kesintisiz devam eden tek maratonduk. Geçtiğimiz Nisan ayında düzenlediğimiz N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda, Kadınlar’da Dünya Rekoru kırdık, sadece İstanbul ve Türkiye’de değil, 50’yi aşkın ülkede haberlere konu olduk. Bu yıl, 43 yıllık maraton tarihinde en fazla Türk ve en fazla yabancı sporcunun parkura çıkacağını görüyoruz. 42K’da rekor katılım bekliyoruz. Pandemi sebebiyle geçen yıl yapamadığımız Halk Koşusu’nu bu sene 20 bin kişiyle yapacağız. Halk Koşusu’na 1 haftada 15 bine yakın kişi kayıt yaptırdı. Kayıtlarımız 22 Ekim’de sona eriyor. 15K ve 42K sporcu koşuları için kayıtlar ise yarın sona erecek. Geçen yıl başlattığımız Sanal Maraton uygulamasına bu sene de devam edeceğiz. Sanal Koşumuz, Rooners uygulaması üzerinden yapılacak. 3000 kişilik Sanal Maratonumuzu 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Sanal Koşu kayıtlarımız geçen hafta kapandı. Koşunun olmazsa olmazları elit atletlerimiz. Bu sene yine parkur rekorunun kırılmasını bekliyoruz. 20 Türk, toplam 55 elit atletin parkura çıkmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Çintimar: “Pandemide de bu işin yapılabildiğini gösterdik”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Fatih Çintimar, N Kolay İstanbul Maratonu’nun ilklerin yarışı olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin kitlesel olarak yapılan en büyük spor organizasyonu oldu. İlk defa Selahattin Yıldız abimizin olmadığı bir yarış olacak. Onu da buradan yad ediyoruz. Pandemi döneminde katılım sayısı ne yazık ki düştü. 2018 yılına kadar 2 saat 10 dakikayı görememiştik parkurda. 2 saat 20 dakikanın altında koşan ve 2 kez bu yarışı kazanan kadın yarışçı, geçen sene Doha’da dünya şampiyonu oldu. Yabancı sporcuların yanında N Kolay İstanbul Maratonu aynı zamanda Türkiye Maraton Şampiyonası olarak da değerlendirileceği için bizim atletlerimiz de katılacak. Kaliteli ve butik bir maraton olacak bu sene. Bütün dünyada maraton faaliyetleri askıya alındı ya da ertelendi. Bu maratonun yapılması çok önemliydi. 1979 yılından bu yana hiç ara verilmeden yapılıyor. İstanbul Yarı Maratonu’nda çektiğim çıkış videosunu, Polonya’daki paydaşlarımla paylaştım ve çok hoşlarına gitti. Bazı çekinceleri vardı onların ve iptal etmişlerdi yarışı. Bu işin bu şekilde yapılabildiğini görünce de yarışları iptal ettikleri için pişman oldular. 7 Kasım’da çok güzel bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Adaca: “Coşkumuz giderek artıyor”

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan N Kolay İstanbul Maratonu’nun banka için önemini vurgulayan Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Dijital bankamız N Kolay ile maratona sağladığımız desteğin ikinci yılında coşkumuz giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları gereği yapılamayan Halk Koşusu’nun bu yıl gerçekleştirilebilecek olması bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Çok daha yüksek bir katılımla düzenleyeceğimiz N Kolay 43. İstanbul Maratonu, amatör ya da profesyonel fark etmeksizin tüm koşuculara İstanbul gibi büyüleyici bir kentte koşmanın özgün deneyimini yaşatıyor. İstanbul’un en özel yerlerinde ve aynı anda iki kıtada birden gerçekleştirilen bu maratona 7’den 70’e herkesin katılımını bekliyoruz” dedi.



Tişört tanıtımı büyük ilgi gördü

N Kolay 43. İstanbul Maratonu için özel olarak tasarlanan tişörtler basın toplantısında yarış ‘drone’larıyla tanıtıldı. Salon içinde yapılan bu drone gösterisi büyük beğeni ve alkış topladı.

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