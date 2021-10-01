NEDEN?

Şahıs; neden bu kadar düşmansın insanlara, neden bu kadar acımasız, saygısız, kin, nefret dolusun, neden bu kadar tarafgirsin?

Neden; sevgi yerine nefreti, dostluk yerine düşmanlığı, affetmek yerine kini, barış yerine savaşı, tevazu yerine kibri, hoşgörü yerine bağnazlığı, münevver olmak yerine cehaleti, insanları birleştirmek yerine bölüp parçalamayı tercih ediyorsun?

Neden; insanların vatana, millete hizmet etmesini, vatanını milletini sevmesini, ahlaklı, dürüst, çalışkan olmasını yeterli bulmuyor, seninle aynı partiye, aynı lidere, aynı cemaate, aynı hocaya, aynı tarikata, aynı şeyhe bağlanıp, onlara biat ve iman etmesini istiyorsun?

Allah ayetlerinde parti, lider, cemaat, hoca, tarikat, şeyh ayırımı mı yapıyor?

Neden sen; Allah’ın yapmadığını, Allah’ın yasakladığını yapıyor, toplumu bölüp parçalıyor, adaletsizlik, haksızlık, bağnazlık yapıyor, insanları ötekileştiriyorsun?

Bu yaptığın Allah’a isyan, Türklüğe, İslâm’a ve insanlığa ihanet değil midir?

Bu bölünmeler, bu ötekileştirmeler gün gelip şirke ve küfre götürmez mi inananları?

Gün gelip parçalamaz mı bu milleti?

Hz. Muhammed (SAV) böyle bir din mi anlatmış, böyle bir din mi yaşamış?

Atalarımız onlarca milletin, onlarca ayrı dine sahip insanın yüzyıllarca bir arada yaşamasına vesile olurken sabah akşam düşmanlığı, kini, nefreti mi körüklemiş?

Ama ne yazık ki şimdilerde biat edilen gruba göre farklı din yaşanıyor, insanlara bakış, hayat tarzı değişiyor, çünkü partiler, cemaatler, tarikatlar din haline gelmiş.

Sen; Türk – İslâm düşmanlarını bile partine, cemaatine, tarikatına hizmet ediyor, liderine, hocana, şeyhine biat ediyor, destek oluyor diye baş tacı ediyor, dostluk ettiğin, birlikte yaşadığın, cenazende, düğününde, hastalığında senin yanında olan insanları, vatanını, milletini, bayrağını seven vatanseverleri, aynı camiden çıktığın insanları senden değil diye dışlıyor, hatta düşman ilan ediyorsun.

Sen; Vatanın, milletin iyiliği ve Allah rızası için “emri bil maruf nehyi anil münker” yapmaya, doğruları ortaya koymaya çalışan insanları siyasetinle, tarikatınla, cemaatinle ve bunlardan aldığın siyasi, dünyevi, nefsi, şeytani nüfuz, makam ve para gücünle boğmaya, susturmaya çalışıyorsun.

Hiç düşündün mü, neden?

Yapma; milletin birlik beraberliğini bozma, huzurunu kaçırma, milleti bölüp parçalama, milleti birbirine düşürme, topluma adaletsizlik, haksızlık, kin, nefret, düşmanlık, cehalet, bağnazlık tohumu ekme.

Atalarımız onlarca milleti, bir o kadar ayrı dine sahip milyonlarca insanı yüzyıllarca tek bir millet gibi bir arada tutmayı başarmış, sen tek bir milleti onlarca ayrı millet, onlarca ayrı din sahibiymiş gibi hissettirme, bölme, parçalama, birbirine düşürme.

Yazıktır, günahtır, vebaldir.