Bina yıkımları artık eskisi gibi olmayacak

Artık önüne gelen istediği gibi istediği şartlarda bina yıkımı yapılamayacak. Böylece hem güvenlik önlemleri hem bir nebze olsun çevre ve ses kirliliğinin önüne geçilerek geri dönüşüm kazanımları da sağlanacak.

13 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, binaların yıkılmasıyla ilgili yönetmeliğe göre bina yıkımında dikkat edilecek hususları sizlere aktarmaya çalışacağım.

• Bina yıkımlarında mutlaka yıkım ruhsatının alınması gerekiyor. Yıkım ruhsatı alınırken yapı sahipleri veya kanuni vekilleri mutlaka başvuru dilekçe ekinde, tapuyu, müteahhit ve fenni mesul ile ayrı ayrı yapılan sözleşmeyi, yıkım planını, yapının tahliye edildiğine dair belgeyi, elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetlerinin sonlandırıldığına dair kuruluşlardan alınan belgeleri, müellif ve şantiye şefi sözleşmelerini ilgili idareye vermekle vermeleri gerekiyor. Yapılan müracaata istinaden idare 15 gün içinde yıkım ruhsatını vermekle yükümlü hale gelmiştir.

• Binaların yıkımı artık yetki belgesi numarası almış müteahhitler tarafından gerçekleştirilecek olup mutlaka şantiye şeflerinin de bulundurulması ve yıkım yapılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı araştırılma zorunluluğu getirilmiştir. Eğer var ise asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan da yıkıma geçilemeyecek. Verilecek olan yıkım ruhsatında yapı sahibinin, müteahhittin, fenni mesulün, müellifin ve şantiye şefinin imzalarının alınması da zorunlu hale gelmiştir.

• Yıkımı yapacak müteahhit, yıkım planını müellife yaptırır, yıkıma başlamadan ve yıkım işini bitireceğinden en az 7 gün öncesinden fenni mesulü, ilgili idareyi bilgilendirmek, yıkım faaliyetlerine başlamadan önce güvenlik ve çevre koruma tedbirlerini almak ve yıkım şantiyesini kurmak, yıkımı yapılacak binanın çevresi 2,5 metreden az olmamak üzere müellifçe belirlenecek yükseklikte seyyar veya sabit paravanla çevrildikten sonra yıkım başlamadan en az 3 gün önce, yıkım yapılacak parsele komşu parseldeki yapılara duyurular yapıldıktan sonra ve toz emisyonunun azaltılması için dış cephesi yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun koruyucu iskele, yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzemelerle koruma altına sonra yıkıma başlayabilecektir.

• Müteahhit yıkım ruhsatını aldıktan sonra 1 ay içinde başlamış ve 3 ay içinde de yıkımı bitirmek zorundadır.

• Bir diğer önemli konu ise bitişik nizam olan binalarda, bitişik olan diğer yapının güvenliği sağlandıktan sonra yıkıma başlanacak olup, yıkım çatıdan başlanarak temel alt kotuna kadar yukarıdan aşağıya olacak şekilde yapılacak ve yıkım makineleri mesleki yeterlilik belgesine sahip operatörler tarafından kullanılacaktır. Yıkım faaliyetleri sırasında veya sonunda ortaya çıkacak her türlü atığın geri kazanılabilir malzemeden başlamak üzere uygun ayrılacak ve geçici biriktirilecektir. Yıkımdan oluşan atıkların geçici bir süre de olsa dere, ırmak, nehir ve benzeri akarsu yataklarını dolduracak biriktirme yapılamayacak.

• Bir diğer ve çok önemli husus da, yıkım yapılırken kontrollü ve aşamalı olarak seçici yıkım uygulanarak, asbest ve diğer tehlikeli atıkların, kapı ve pencerelerin, lavabo, küvet gibi sıhhi tesisat gereçleri, metal esaslı tüm malzemelerin, ahşap esaslı malzemelerin, alçı esaslı malzemenin, kiremit, tuğla, gaz beton, beton malzemesinin, cam malzemesinin, poliüretan malzemelerin, cam ve taş yünü, ekstrüde polistren, poliüretan gibi yalıtım malzemeleri ile sökümü mümkün olan su yalıtım malzemelerin, tüm doğal taş kaplamaların ayrılması, asfalt, beton ve parke kaplama tabakaların altında yer alan kırılmış veya elenmiş granül malzemeler ayrılarak yeniden kullanma imkanı sağlanacak, çevre kirliliği, insan sağlığını tehlikeye atık sistemi kontrol edilmiş olacak hem enerji verimliliği hem de ekonomiye ciddi katkısı olacaktır. Tabii ki böylece çevresel felaketlerin önüne de geçilmiş olacaktır.

• Tüm bu tedbirler hepimizin gayreti, sorumluların görevlerini yerine getirmesi, uygulaması ve denetlemelerle olabilecektir.

• Dünya bizim, çevre bizim, Türkiye bizim. Koruduğumuz ve sahip çıktığımız takdirde daha yaşanır bir dünya olacaktır.