Göz Kapağı Estetiği İle Daha Çekici Bakışlar Mümkün

Yaş artışına ve yer çekimine bağlı olarak cilt üzerinde doğal olarak oluşan birtakım sarkmalar meydana gelir. Bu sebeple göz kapağında torba oluşumu, deride bollaşma, renk değişimi, sarkma ve deride kırışıklık artışı da oluşmaya başlar. Yaş artışına ve yer çekimine ek olarak güneş ışınlarına aşırı maruz kalma, hava kirliliği, uyku problemi, çok fazla sigara ve alkol tüketimi gibi nedenler de ciltte yaşlanmaya ve sarkmaya neden olur. Göz kapağı bölgesi de bu etkilenmelerden nasibini alır. Göz kapağı estetiği ile tüm bu sorunlara çözüm bulmak mümkün.

Göz kapağı estetiği nedir?

Göz kapağı estetiği blefaroplasti olarak da bilinir. Yaş artışına ve yer çekimine bağlı olarak kaş altlarında, göz kapaklarında bulunan derinin gevşemesi ve sarkması gibi deformasyonlar meydana gelir. İşte göz kapağı estetiği ile tüm bu sorunlara çare bulabilirsiniz. Çoğu insan göz kapaklarındaki düşüklükten ve sarkmadan rahatsız olmaktadır. Estetik açıdan da göze hoş görünmeyen bu durum kişiyi oldukça rahatsız eder. Aynı zamanda bu durum yalnızca estetik açıdan değil kişinin sağlığı açısından da hoşnutsuz bir durumdur.

Göz kapağı estetiği ile göz kapağında bulunan fazla deri ameliyat yoluyla alınır, göz kapağındaki fazla yağ da deriden atılır. Bu sayede hem daha hoş bir görüntü elde edilir hem de kişinin yüzünde daha estetik bir görünüm sağlanmış olur. Göz kapağı estetiği sonrasında göz kapağında iz kalır ancak bu iz göz kapağı kıvrımıyla aynı hizada olduğundan belli olmaz. Alt göz kapağı ameliyatında ise kirpiklerin alt kısmında hafif bir iz kalır. Fakat söylenebilir ki göz kapağı estetiği en az iz bırakan estetik ameliyatlardandır.

Göz kapağında meydana gelen yaşlanma belirtileri nelerdir?

Cildin elastik bir yapıya sahip olması daha genç görünmesini sağlar. Ancak yaş aldıkça cilt elastikiyet seviyesini kaybeder. Elastikiyet düzeyini kaybeden ciltten en çok göz kapağı bölgesi etkilenir. İlk olarak göz kapağında fazla deri toplanır. Bu nedenle göz kapakları çok daha yaşlı görünür. Göz kapağında meydana gelen bu deformasyon kişinin daha yorgun, solgun ve yaşlı bakışlara sahip olmasına yol açar. Üst ve alt göz kapaklarında oluşan yaşlanma belirtilerinin sebepleri ise aşağıdaki gibidir:

Alt göz kapağında oluşan torbalanmalar ve kararmalar

Genetik nedenlere bağlı olarak üst göz kapağında düşüklük

Göz kapak bölgesinde meydana gelen sarkma ve kırışıklık

Göz kenarlarında beliren kaz ayağı denilen kırışıklıklar

Yorgun ve solgun bakışlar

Göz kapaklarında zamanla meydana gelen deride bollaşma yaşanması üst göz kapağı bölgesinde düşüklüklere neden olabilir. Meydana gelen bu düşüklük görme kaybına da yol açabilir. Bu gibi bir durum söz konusu olduğunda tedavi gerekmektedir. Aynı zamanda bu durum estetik görüntüde de memnuniyetsizliğe yol açar.

Göz kapağı estetiği için başvuran kişilere kişinin gereksinimine yönelik olarak yalnızca alt göz kapağı estetiği veya üst göz kapağı estetiği uygulanacağı gibi her ikisi aynı anda da uygulanabilir.

Göz kapağı estetiği için en uygun yaş aralığı nedir?

Göz kapağı estetiği genellikle orta yaştan sonra ortaya çıkan göz kapağındaki torbalanmalar ve sarkmaların giderilmesi için uygulanan bir ameliyattır. Bu nedenle kliniklere başvuran kişilerin çoğu 35 yaşından büyük hastalar olmaktadır. Fakat bazı insanlarda kalıtsal özelliklere bağlı olarak da göz kapağı düşüklüğü yaşanabilir. Bu nedenle ihtiyacı olan herkes bu ameliyatı uygulatabilmektedir.

Göz kapağı estetiği öncesinde nelere dikkat edilmelidir?

Göz kapağı estetiği ameliyatı esnasında kanama riskini artırabileceği için işlemin en az on beş gün öncesinde antibiyotik veya aspirin kullanımı durdurulmalıdır. Daha uzun sürede yara iyileşmesine yol açtığı için de sigara ve benzeri ürünlerin tüketimine en az 2-3 haftadan önce son verilmelidir.

Üst göz kapağı estetiği nasıl uygulanır?

Üst göz kapağı estetiği göz kapağı düşüklüğünü gidermek için uygulanan bir yöntemdir. Bu işlemle bölgede bulunan fazla deri ve kas dokusu alınır. Ameliyattan sonra iz problemi yaşanmaması adına göz kapağı çizgisinin olduğu bölgeden kesi açılır. Kaş kaldırma veya alın germe ile birlikte estetik kombinasyonla yapılabilmektedir.

Alt göz kapağı estetiği nasıl uygulanır?

Elmacık kemikleri üzerinde bulunan yağlar yer çekimine bağlı olarak zamanla aşağı doğru sarkar. Bu durum ise alt göz kapağı bölgesinde çökmelere neden olur. Böylece kırışıklıklar artar ve yüzde daha yaşlı bir görünüm belirmeye başlar. Alt göz kapağı estetiğinde kesi kirpiklerin altından yapılır. Deri kaldırılarak bu bölgede oluşan yağ paketçikleri göz altı çukur bölgesine yaydırılır. Böylece o bölgede bulunan fazla deri kesilip alınır.

Göz kapağı estetiği için doğru bir aday mısınız?

Göz kapağı estetiği yaptırmadan önce uygun bir aday olup olmadığınızı bilmelisiniz. Uygun adayların özellikleri arasında aşağıdakiler sıralanabilir:

Herhangi bir tıbbi rahatsızlığı bulunmaması

Gözünde farklı bir sorun bulunmaması

Göz kapağı estetiği sonrasında iyileşme dönemi nasıldır?

Göz kapağı estetiği sonrasında birçok kişinin iyileşme dönemi yaklaşık olarak 2 haftada tamamlanır. Ancak tam olarak iyileşme gerçekleşmesi için 1 ay beklemek gerekir. İlk etapta göz çevresinde morluk ve şişlik görülebilir. Bu komplikasyonlar geçtikten sonra göz kapaklarında değişen düzelme daha belirgin hale gelir. İyileşme dönemi bitene kadar aşırı güneş ışığından olabildiğince kaçınmak gerekir.

Göz kapağı estetiği iz bırakır mı?

Göz kapağı estetiği uygulamasında yapılan kesi oldukça minimal düzeydedir. Bu nedenle işlem sonrasında belirgin bir iz kalmaz. Üstelik kesi yapılan yer göz kapağı çizgisiyle aynı bölgede yer aldığından iz göz kapağı kıvrımına denk gelir. Bu nedenle iz belli belirsizdir. Göz kapağı estetiği ameliyatı en sorunsuz ve iz bırakmayan ameliyatdır.

Göz kapağı estetiği zararları nedir? Riskli mi?

Göz kapağı estetiği ameliyatı riskli değildir. Fakat bilinmelidir ki her cerrahi işlem kendi içerisinde birtakım riskleri barındırır. Bu nedenle göz kapağı estetiği ameliyatında da birtakım riskler bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Göz kapağı estetiği işlemi sonrasında bazı hastalarda enfeksiyon, tedavi bölgesinde kanama ve ödem görülebilir. Eğer işlem sırasında gereğinden fazla deri alımı gerçekleşmiş ise göz kapağı düşmesi riski ile karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası doktorun tavsiyelerine uymak oldukça önemlidir.

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Göz kapağı estetiği fiyatları nedir?

Göz kapağı estetiği uygulamasının fiyatları hastanın göz kapağı yapısına ve sorununa, hangi göz kapağı ameliyatının uygulanacağına bağlı olarak değişiklik gösterir. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Sizin için en doğru fiyat bilgisine ulaşmak ve diğer tüm sorularınız için +902122414624 no’lu telefondan polikliniğimizi arayarak göz kapağı estetiği hakkında bilgi alabilirsiniz.

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