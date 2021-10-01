SONBAHARA MANZUME

Sonbahar geldi yine ve gidecek eminim,

Sonbaharla birlikte, ben de gider gibiyim,

Hazırlanırken bizler kara, kışa, soğuğa,

Belki de gideceğiz sonsuz bir mutluluğa,

Mutluluk diyorum ya, sanmayın bekliyorum,

Bu gam dolu dünyada, ben de gam çekiyorum,

Sonbahar geldi yine ve gidecek eminim,

Ben bu hali kendimden gayet iyi bilirim,

Gün gelir ilkbaharsın, gün gelir sonbahar, kış,

Düzen böyle kurulmuş, değişemez bu akış,

Hani gönlün genişler, ferahlarsın,

Ne oldum diyemeden, sıkılır, daralırsın,

Boğar ya seni bazen kendi düşüncelerin,

Semaya kalksa bile, bomboş kalır ellerin,

Çünkü dua ederken, sen bile inanmazsın,

Kuluna yalvarırsın, Allah’a yakarmazsın,

Sonbahar geldi yine ve gidecek eminim,

Yazın en sıcağında, ben kışı dert ederim,

Şimdi kalkıp gitmeli başka düşüncelere,

Dünyadan kurtulmalı, Allah azze ve celle.