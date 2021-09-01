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Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Genel, Kültür-Sanat, Magazin, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » “KURULUŞ OSMAN” SEZONA DÖRT ÖDÜLLE BAŞLADI!
“KURULUŞ OSMAN” SEZONA DÖRT ÖDÜLLE BAŞLADI!


Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan ATV’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’, yeni sezona dört ödülle başladı.

İstanbul Turizm Derneği (İSTTA) ve Golden Palm Dergisi’nin birlikte bu yıl yedincisini düzenlediği Golden Palm Awards ödüllerinde ‘Kuruluş Osman’; yılın yapımcısı (Mehmet Bozdağ), yılın dizisi, yılın erkek dizi oyuncusu (Burak Özçivit), yılın kadın dizi oyuncusu (Yıldız Çağrı Atiksoy) ödüllerine layık görüldü. Törene ‘Kuruluş Osman’ oyuncularından Yıldız Çağrı Atiksoy, Emre Basalak, Rüzgâr Aksoy ve Ömer Ağan katıldı.
 

Yapım, proje tasarım ve senaryosu  Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

📆 14 Eylül 2021 Salı 19:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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