Cihazınızdaki Sorunlara Profesyonel Çözümler

Akıllı cihazların her geçen gün çok daha fazla kullanılmaya başlaması ile beraber artık insanlar birbirinden farklı markalara ait cihazları almayı tercih ediyorlar. Her ne kadar bu cihazlar uzun süreli kullanıma uygun olacak şekilde tasarlanmış olsa da ortaya çıkan farklı etkenlerden dolayı cihazların kullanımlarında sorunlar kendini gösterebiliyor. Böylesi durumlarda cihazınızı doğru isimlere emanet etmek son derece önemlidir. Çünkü aksi halde cihazınızdaki sorun tam anlamıyla giderilmediği gibi farklı sorunlar da ortaya çıkabilir. Bunun en büyük nedeni ise akıllı cihazların iç aksamlarının oldukça hassas bir yapıya sahip olmasıdır. Dolayısıyla doğru telefon tamircisi & telefon servisi ile iletişime geçmemeniz halinde istediğiniz sonuçlara ulaşmanız pek de mümkün olmayacaktır.

Sorunların Doğru Tespiti

Akıllı cihazlarda ortaya çıkan sorunların başarılı bir şekilde giderilebilmesi adına öncelikli olarak cihazın ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Çünkü cihazlarda çözümü basit gibi görülen sorunların temelinde bile daha komplike çözümler yatabilmektedir. Aksi halde yapılacak olan tamir işlemi yalnızca belirli bir süre boyunca cihazın sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. Daha sonrasında sorun çok daha ciddi bir şekilde kendini göstermeye başlar. Siz de böylesi olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalmamak adına cihazınızı doğru isimlere teslim etmek adına araştırmalarınıza dikkat etmeniz son derece önemli olmaktadır.

Alanında Deneyimli İsimlerden Hizmet Alın

Genel olarak hangi marka olursa olsun fark etmez akıllı cihazlar konusunda sahip olduğumuz deneyimle 3E Teknik Servis olarak çalışmalarımızda önceliği profesyonelliğe ve yüksek müşteri memnuniyetine vermekteyiz. 23 yıldır bu sektörde bulunan Murat Yıldırım tarafından kurulan teknik servis bünyesinde yer alan çalışanların tamamı usta belgeli uzmanlardır. Bu sayede başta Samsung ve iPhone olmak üzere akıllı cihaz sektöründe yer alan markaların tüm modelleri ile alakalı gerekli olan bilgilerin tamamına hakimdirler. Dolayısıyla cihazınızda meydana gelebilecek her türlü sorunun başarılı bir şekilde giderilmesi adına gerekli olan adımların tamamı uzman isimler tarafından atılmaktadır. Üstelik bünyemizde yapılacak çalışmaların hepsi tarafımızca garantilidir. Yani kullanıcı hatası olmamak şartı ile cihazınızda değişimi ya da tamiri yapılan parçada bir sorun meydana gelmesi durumunda telefon tamircisi & telefon servisi olarak garanti kapsamında gerekli olan çalışmaların hepsini ücretsiz olarak gerçekleştirmekteyiz.

Cihazınızın performansında sorun yaşadığınız zaman ya da ekran, cam gibi parçaların değişmesi ve anakart tamir işlemlerine gerek duyduğunuzda Kartal’da bulunan tamir onarım merkezimizdeki yetkililer ile iletişime geçebilirsiniz. Cihazınızı eğer ki Kadıköy’e yakın bir yerde değilseniz kurye ya da kargo aracılığı ile bizlere gönderebilirsiniz. Ya da işlemlerin gözünüzün önünde yapılmasını arzu ederseniz merkezimize gelebilirsiniz. Siz Kartal sahilde yer alan onarım stüdyomuzda çayımızı kahvemizi içerken alanında uzman kişiler gerekli adımların üzerinde durarak cihazınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacaktır.

Yapılacak olan işlemlerin sonrasında telefon tamircisi & telefon servisi olarak cihazınız ile alakalı çeşitli testleri gerçekleştirmekteyiz. Bu testler, cihazın arızasına bağlı değişim göstermektedir. Yani cihazınızın ekranında ya da camında değişim işleminin yapılmasından sonra gerçekleştirilecek testler ile anakart tamir işlemi sonrasında yapılacak testlerde ciddi anlamda farklılıklar bulunmaktadır. Yapılmış olacak testler ile beraber cihazın son performansı ve yapılan işlemlerin ne kadar etkili sonuçları ortaya koyduğu belirlenmektedir. iPhone anakart tamiri, iPhone ses entegresi, iPhone sarj entegresi işlemleri için iPhone ve diğer modellerde tecrübeli teknik servis olan 3E Teknik Servis ile iletişime geçiniz.

Siz de kullanmakta olduğunuz akıllı cihazınızın karşı karşıya kaldığı sorunlardan dolayı en iyi adımları nasıl atabileceğinizi bilmiyorsanız, 3E Teknik Servis olarak bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Uzman teknik ekibimiz kısa bir süre içerisinde cihazınızdaki sorunları giderek cihazınızı yeniden kullanmanızı sağlayacaktır.